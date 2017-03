Thị trường iPhone 6, iPhone 6 Plus xách tay đã bắt đầu chững lại với giá bán đã xuống đáy, trong khi đó cũng đã có một số cửa hàng di động tuyên bố bẻ khoá được bộ đôi điện thoại iPhone 6, iPhone 6 Plus khoá mạng của các nhà mạng tại Mỹ, Pháp, Anh.

Khảo sát tại thị trường điện thoại xách tay tại Hà Nội và TPHCM, các cửa hàng di động đã niêm yết mức giá bán của iPhone 6, iPhone 6 Plus từ đỉnh điểm là 27 triệu đồng với bản thấp nhất là iPhone 6 16GB xuống mức khoảng 19 triệu đồng.

Trao đổi với báo Dân trí, anh Nguyễn Anh Văn, chủ chuỗi cửa hàng di động CellPhoneS cho biết, giá bán iPhone 6 đã xuống mức đáy của thị trường, mức giá khoảng 19,8 triệu sẽ giữ nguyên hoặc sẽ chỉ còn giảm rất chậm cho tới khi hàng chính hãng được bán ra thị trường. Lúc đó, các cửa hàng di động sẽ buộc phải đẩy giá iPhone 6 xuống tương đương với giá bán từ các đại lý uỷ quyền của Apple.

Tuy nhiên, tại các cửa hàng, giá bán iPhone 6 Plus vẫn được niêm yết ở mức cao so với thực tế do hàng không có nhiều như với iPhone 6. Trong khi iPhone 6 Plus giá bán tại các thị trường quốc tế từ 789 USD thì giá bán tại Việt Nam hiện là 35 triệu đồng.





Anh Quốc Tuấn, chủ cửa hàng iShop (Hà Nội) cho biết thị trường iPhone 6, 6 Plus xách tay đã bắt đầu ổn định từ hai, ba ngày nay, và nhưng giới kinh doanh dòng sản phẩm này sẽ tiếp tục giảm giá bán của bộ đôi iPhone mới trong thời gian tới, nhưng mức giảm giá sẽ chậm hơn trước khi xuống mức 16 triệu tương đương với giá bán chính hãng.

Trong khi hầu hết giới buôn iPhone chỉ nhập bản quốc tế về bán tại Việt Nam thì trên thị trường cũng đã có một số cửa hàng nhỏ lẻ rao bán phiên bản iPhone 6, 6 Plus lock, tức khoá mạng với các nhà mạng từ ngoài. Tuy vậy, mặt hàng này kén người mua bởi sự rủi ro khi sử dụng, có thể là bị Apple khoá máy hoặc không thể nâng cấp phần mềm iOS. Hiện tại đa phần là người dùng tự xách tay hoặc nhờ người thân từ nước ngoài mua về để sử dụng.

Trao đổi với Dân trí, đại diện cửa hàng Chính Hãng Telecom (Hà Nội) cho biết đã bẻ khoá thành công cho một số khách hàng mua iPhone 6, 6 Plus bản lock, và khách hàng có thể sử dụng được tất cả các chức năng nghe gọi, kết nối 3G.. Tuy nhiên, việc bẻ khóa chỉ thực hiện với những máy đã đăng ký sử dụng dịch vụ với nhà mạng, nhưng chưa sử dụng phát sinh cước. Phương pháp unlock code không phải restore firmware (phục hồi lại phần mềm), không phải chạy lại phần mềm và không mất dữ liệu, hình ảnh, danh bạ, tin nhắn, cài đặt riêng, ghi chú... Máy sau khi bẻ khóa sẽ sử dụng thành phiên bản quốc tế.

Tuy vậy, các cửa hàng hiện tại mới chỉ bẻ khoá được iPhone lock từ một số nhà mạng tại các nước, như Mỹ, Anh, Pháp, trong khi đó, các phiên bản iPhone 6, 6 Plus cửa các nhà mạng Softbank, AU KDDI Nhật Bản chưa bẻ khóa được.

Theo tìm hiểu của PV, hiện tại có nhiều người dùng muốn được trải nghiệm iPhone nhưng có đủ tiền để mua phiên bản quốc tế, do đó, họ lựa chọn bản lock từ các nhà mạng với giá bán rẻ hơn. Mặc dù có nhiều phương pháp để unlock iPhone nhưng theo giới công nghệ để sử dụng ổn định và không phải đối mặt với nhiều rủi ro, người dùng nên cân nhắc trong việc lựa chọn của mình.

Theo Khôi Linh (Dân Trí)