Từ khi xuất hiện tại Việt Nam (khoảng cuối tháng 9-2013) đến sau Tết, giá bán iPhone 5S liên tục hạ. Tuy nhiên, trong khoảng 2 tháng gần đây, model này hầu như không có bất cứ biến động nào. Cụ thể, iPhone 5S bản 16 GB xách tay đang được bán phổ biến ở mức 14,2 – 14,6 triệu đồng cho cả 3 màu là vàng, xám và trắng titan.

Không chỉ giá bán phần chững lại, doanh số của iPhone 5S cũng đang giảm mạnh. Nhiều cửa hàng xách tay chia sẻ, lượng iPhone 5S tiêu thụ được đã hạ mạnh trong khoảng hơn một tháng qua. Cá biệt, có những cửa hàng doanh số iPhone 5S giảm đến 50%.

Doanh số iPhone 5S giảm mạnh trong khoảng hơn một tháng qua. Ảnh: Tuấn Mark.

“Thông thường, iPhone luôn là mặt hàng ổn định nhất trong số các sản phẩm xách tay. Ở thời điểm này năm ngoái, doanh số iPhone có giảm nhưng không nhiều như lúc này. Ngoài ra, cũng không nhiều khi iPhone chững lại ở một mức giá nhất định lâu như đợt này” – một chủ hàng cho biết.

Sự cạnh tranh đến từ các đối thủ chạy Android là nguyên nhân được nhiều chủ hàng đồng tình, lý giải cho việc iPhone 5S bán chậm. “Galaxy S5 mới bán ra, HTC One M8 và Xperia Z2 cũng đã có hàng tại Việt Nam khiến người dùng có thêm nhiều lựa chọn ở phân khúc cao cấp. So với một vài năm trước đây thì iPhone đã không còn là sản phẩm vượt trội so với đối thủ. Do đó, việc doanh số iPhone bị ảnh hưởng lớn khi các sản phẩm kia bán ra là điều tất yếu”. Anh Vĩnh – một chủ hàng tại Kim Mã, Hà Nội nhận xét.

Việc iPhone 6 với màn hình 4,7 inch liên tiếp rò rỉ trong ít ngày qua là một nguyên nhân khác khiến iPhone 5S bán chậm. Theo các chủ hàng, nếu iPhone 6 màn hình 4,7 inch ra mắt, đây sẽ là một sản phẩm bom tấn bởi nhiều người đã lên tiếng chê bai về việc màn hình iPhone 5S quá nhỏ so với tiêu chuẩn hiện nay. “Mặc dù còn vài tháng cho đến khi iPhone 6 bán ra nhưng nhiều người đã có tâm lý chờ đợi. Một chiếc iPhone màn hình xấp xỉ 5 inch chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ về trải nghiệm” – một chủ hàng cho hay.

Mặc dù iPhone 5S bán chậm nhưng các cửa hàng khó giảm giá sâu thêm. Theo nhiều người có kinh nghiệm, giá bán của iPhone 5S đang dần chạm mức kịch sàn. “Hiện các cửa hàng đã cắt lãi thấp cho mỗi chiếc iPhone bán ra. Do đó, rất khó để giảm giá sâu thêm cho iPhone 5S trừ khi có biến động gì mới từ bên cung cấp sản phẩm. Có thể, giá iPhone sẽ chỉ giảm mạnh thêm một lần nữa - vào thời điểm iPhone 6 sắp ra mắt” – anh Thiết, một người buôn bán iPhone nhiều năm khẳng định. “So với các năm, giá iPhone hiện tại vẫn ở mức tốt nên tình trạng bán chậm nói trên có thể chỉ là tạm thời” – anh này chia sẻ thêm.

Hiện tại, iPhone 5S 16GB bản màu vàng vẫn là bản bán chạy nhất. Thậm chí, có một số cửa hàng nhỏ còn chỉ nhập đúng một phiên bản màu vàng để bán cho khách vì những màu còn lại có ít người hỏi mua.

Theo các nhà bán lẻ, sau Tết đến tháng 6 là thời điểm thấp của thị trường di động. Không chỉ iPhone, nhiều sản phẩm trên nhóm chính hãng hay xách tay khác cũng bán chậm. Bên cạnh đó, nhóm di động giá cao đang có dấu hiệu bão hòa. Người dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu cho các sản phẩm cao cấp trong bối cảnh kinh tế khó khăn.