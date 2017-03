Google đã chính thức ra mắt phiên bản tiếp theo của họ là Android M với rất nhiều cải tiến hấp dẫn cả về giao diện lẫn chức năng. Còn đối với Apple, sau phiên bản “đột phá” iOS 7 về mặt giao diện, các bản nâng cấp tiếp theo chủ yếu là cải thiện hiệu suất và cân bằng một số chức năng chứ chưa mang lại những “bất ngờ” đặc biệt nào khác. Với những ai đang hy vọng về sự “lột xác” về giao diện trên phiên bản iOS 9 này thì có thể sẽ khá thất vọng (sau khi đọc bài viết này !?), vì Apple đã lên tiếng khẳng định phiên bản này chỉ tập trung “cải thiện hiệu suất” và nâng cao sự ổn định mà thôi.

Nhưng không ai có quyền cấm tôi và các bạn tin tưởng vào những thứ vốn “chỉ có trong mơ đối với người dùng iOS” cả. Hãy cùng điểm danh qua những chức năng mới được tin rằng sẽ sớm bổ sung vào hệ điều hành này.

Hỗ trợ chia đôi màn hình và đa người dùng (multi-user)

Theo tin đồn, Apple đang có “tham vọng” mang tính năng đa nhiệm đúng nghĩa lên các iDevices. Việc sử dụng cùng một lúc 2 ứng dụng trở lên trên cùng một màn hình hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà Android M đã đang có những động thái chuẩn bị cho chức năng này. Apple không thể cứ “bảo thủ” giữ đúng quan điểm “thiết bị di động không cần đa nhiệm” được nữa. Có thể người sử dụng iPhone còn lâu mới tiếp cận được chức năng này, nhưng khả năng những iPad-er có cơ hội sở hữu khả năng “chạy đa nhiệm” – vốn đã xuất hiện từ rất lâu trên các tablet của LG, SamSung,… là rất cao. Bạn có cảm thấy Apple nên (hay phải nên) khắc phục sự thiếu sót này không?

Chạy 1 lúc 2 ứng dụng trên iPad, tại sao không?

Tiếp theo là chức năng hỗ trợ nhiều người dùng trên cùng một thiết bị. Điều này đang là một trong những vấn đề “đau đầu” nhất trên tất cả những thiết bị chạy iOS. Có lẽ một phần do cấu trúc hệ thống, một phần vì lí do bảo mật (như iCloud chẳng hạn), nên Apple hiện vẫn chưa hỗ trợ đa-người dùng trên những sản phẩm của mình. Nếu như thật sự có chức năng này trên iOS 9, thì Apple có lẽ chỉ hỗ trợ trên iPad – vì đây là thiết bị dễ dàng chia sẻ với nhiều người hơn iPhone khá nhiều.

Dự đoán sẽ có chức năng nhiều người dùng trên iPad trong phiên bản iOS 9.

Dự đoán ngữ cảnh – thông tin cần thiết sẽ đến khi bạn… cần nó.

Đây không phải là một tính năng xa lạ gì, nếu như bạn hay sử dụng những trợ lí ảo như Siri, Google Now hay Cortana. Nhưng với iOS 9, điều này còn được tích hợp sâu hon nữa. Không chỉ xuất hiện khi bạn mở các ứng dụng trợ lí ảo lên, nó còn có thể dự đoán trước tình huống, và tự động thông báo những thông tin liên quan đến người dùng. Thử tưởng tượng bạn có một cuộc hẹn với bác sĩ vào lúc 9h sáng, thì ngay 8h thiết bị sẽ thông báo đến bạn, đồng thời tìm kiếm đường đi thích hợp đến điểm hẹn, tiện thể kiếm luôn cho bạn điểm ăn sáng trên con đường đó trong khi thông báo thời tiết và bản tin thời sự trong ngày.

Tất nhiên phải mất khá lâu để chức năng này đạt đến mức độ “hoàn hảo” như tôi nói, nhưng không có gì là không thể, với truyền thống thay đổi thế giới của Apple.

Cảm thấy Siri chưa đủ… thông minh? Đây là thứ dành cho bạn!

Apple Maps – khắc phục những sai lầm…

Vâng.. Apple Maps, cơn ác mộng thật sự của Apple khi công bố chức năng này trên phiên bản iOS7. Còn nhớ các trang công nghệ uy tín trên khắp thế giới đã từng không ngần ngại cho rằng đây là một trong những thất bại cay đắng nhất của Apple trong suốt quãng thời gian thành lập hãng. Đến với iOS9, Apple sẽ một lần nữa giới thiệu với người dùng sản phẩm… Apple Maps. Nhưng đừng vội chê trách, theo dự đoán đây sẽ là một trong những mảng đang được Apple quan tâm nhất hiện nay.

Sẽ có thông tin về lưu lượng di chuyển tại các tuyến giao thông trọng yếu, dự đoán quãng đường di chuyển bằng xe Bus hoặc tàu hỏa chính xác hơn,… dù Apple chỉ mới hỗ trợ 6 thành phố lớn là New York, San Francisco, Toronto, London, Paris và Berlin (so với… 900 thành phố của Here Maps của Nokia), nhưng thật sự thì có còn hơn không. Hy vọng Apple sẽ không khiến những người hâm mộ chân thành của họ phải thất vọng.

Apple sẽ có cơ hội bắt đầu lại cuộc đua bản đồ trực tuyến, nhưng nếu thất bại, đây có thể là dấu chấm hết cho Apple Maps!

Cải thiện hiệu suất – hỗ trợ cả những thiết bị với phần cứng cũ kỹ.

Có thể nói Apple đang là hãng sản xuất duy nhất trên thế giới hỗ trợ cập nhật phần mềm đến các sản phẩm của họ… lâu đến vậy. Một ví dụ điển hình là chiếc iPhone 4s được giới thiệu vào nửa cuối năm 2011, đến bây giờ đã 4 năm, mà Apple còn cho phép người dùng chiếc smartphone này nâng cấp lên iOS 9 thì đúng là… không thể tin được. Thật là bất ngờ khi chiếc Samsung Galaxy S2 ra mắt cũng trong năm 2011 bây giờ đã trở thành… huyền thoại (thậm chí đến chiếc Galaxy S4 hầu như đã bị ngưng hỗ trợ nâng cấp phần mềm từ Samsung, trừ phiên bản Google Edition).

iOS sẽ hỗ trợ cả iPad 2 và iPhone 4s.

Dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Apple Music

Vào năm ngoái, việc Apple chính thức mua lại Beats Audio với số tiền lên đến 3 tỉ đô đã làm tiêu tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của các trang báo, đồng thời dấy lên rất nhiều lời đồn đoán xung quanh thương vụ này. Đây là thời điểm thích hợp để Apple chính thức công bố “ý đồ” của họ, dịch vụ Apple Music. Được xem là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc trực tuyến như Spotify, Google Play Music. Với mức giá khả rẻ chỉ 10 USD (hơn 200 ngàn) cho một tháng sử dụng, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức những ca khúc bản quyền mới nhất trên chiếc iPhone/iPad của mình. Tất nhiên điều này cũng không ảnh hưởng lớn đến ừng dụng iTunes Radio, khi Apple cũng đã có kế hoạch mang đến khả năng nghe DJ trực tiếp thông qua ứng dụng này.





TRẦN SƠN – Theo Phone Arena