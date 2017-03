HTC One là cái tên lớn trong làng di động, thông tin về các sản phẩm thuộc dòng điện thoại này đều thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Và không may thay, lần này lại là tin xấu về chiếc HTC mới nhất – ONE M9, đã được trang GSMDome tường thuật lại, thông qua một biên tập viên vừa trải nghiệm sản phẩm này ngay tại MWC 2015.Nếu như năm ngoái chúng ta ghi nhận được thông tin về lỗi ám tím ở camera sau của chiếc HTC M8, thì năm nay vấn đề lại nằm ở lỗi “quá nhiệt” do CPU Snapdragon 810 của máy gây ra.

Trước đây đã có thông tin về việc chip mới nhất của Qualcomm 810 khá nóng, đây cũng là lí do khiến cho Samsung không cho ra mắt chiếc Galaxy S6 sử dụng Snapdragon 810 tại sự kiện MWC 2015. Nhưng LG đã lên tiếng “bênh vực” cáo buộc này dành cho Qualcomm bằng cách dẫn chứng về sự mượt mà của bộ xử lí này trên sản phẩm LG Gflex 2 của hãng. HTC hẳn cũng tin vậy, nên đã quyết định cho “siêu phẩm” của mình sử dụng con chip này ngay tại sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới, nơi mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất của những chiếc điện thoại đều có thể được đưa ra suy xét. Thực tế cho thấy sự ‘cứng rắn” này của HTC đã phản tác dụng, khi đã có ý kiến về việc nóng lên quá nhanh, nhiệt độ quá cao trong các bài thử nghiệm cấu hình.

Những hình ảnh như thế này hoàn toàn không nên thấy trên một “siêu phẩm” như HTC ONE M9

Có tin đồn rằng những thiết bị dùng chip Snapdragon 810 sẽ cho ra các kết quả khác nhau trong cùng bài thử nghiệm tùy theo nhiệt độ hiện tại của máy, tức là nhiệt độ càng cao điểm số sẽ càng giảm. Điều này đã được ghi nhận khi chiếc M9 thực hiện các bài thử nghiệm trên phần mềm benchmark nổi tiếng nhất hiện nay, Antutu. Thậm chí trong một số bài test, Antutu còn không thể cho ra kết quả cuối cùng được bởi vì máy quá nóng, nên bài thử nghiệm phải dừng lại ngay lập tức.

Điều này có thể liên tưởng đến Flagship năm ngoái của Sony, Xperia Z3, khi chụp ảnh quá nhiều máy sẽ hiện lên cảnh báo về nhiệt độ quá cao, đồng thời tắt ứng dụng chụp ảnh của máy. Tất nhiên người chịu trách nhiệm chính trong việc này, không ai khác chính là nhà sản xuất chip di động Qualcomm. Con chip này khiến thiết bị nóng đến mức biên tập viên nói nó “khiến tay anh ta như cháy cả lên”. Hậu quả tất yếu của việc này là sự “rớt” điểm thê thảm của chiếc HTC M9, chỉ còn 26.000 điểm, khi thực tế máy có thể lên đến 50.000 điểm một cách dễ dàng sau đó.

Biên tập viên trên cũng nói thêm, trong các bài thử nghiệm bằng chương trình khác như Browsermark, Sunspider, Quadrant hay 3Dmark, thiết bị này cũng chỉ thực hiện 50% bài test, sau đó thì không chạy nữa. Đây chắc hẳn là một lỗi thuộc về phần cứng không hề dễ dàng khắc phục trong một sớm một chiều được. HTC là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong việc này, nên chúng ta hãy cùng hy vọng sản phẩm hoàn thiện cuối cùng trước khi bán ra sẽ khắc phục được lỗi này, và đưa chiếc HTC M9 vào đúng lộ trình của nó…

TRẦN SƠN – Theo GSM Dome