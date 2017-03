(PLO) – Một hình ảnh teaser cho thấy, HTC đang tiến hành một sự kiện mới vào ngày 08/04 tới đây. Sự kiện với khẩu hiệu “More than One" (tạm dịch: Sẽ có thêm nhiều One nữa) sẽ được diễn ra tại Bắc Kinh nhằm giới thiệu mẫu One M9 Plus.

Theo những hình ảnh teaser, chiếc HTC trên ảnh với thiếu kế tương tự như HTC One M9, tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt đó là cụm camera kép phía sau giống như chiếc One M8 trước đây. Và như những thông tin trước đây về chiếc HTC One M9 Plus này sẽ có kích thước lớn hơn One M9 cả về cấu hình của nó. Được biết, chiếc HTC One M9 Plus có kích thước 150,9 x 72,5 x 10.2mm, to hơn so với chiếc HTC One M9 (144,6 x 69,7 x 9.6mm). Về phần cấu hình của chiếc HTC bị rò rỉ này sẽ có một màn hình 5,2 inch, độ phân giải Quad-HD 1440x2560 pixel, bộ nhớ RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB cùng camera chính 20MP. Thiết bị này sử dụng chip xử lí của MediaTek MT6795 8 nhân hoặc Qualcomm Snapdragon 810 (tùy khu vực).



Hình ảnh teaser của HTC

Theo những hình ảnh rò rỉ thực tế, One M9 Plus sẽ được tích hợp công nghệ cảm biến vân tay. Trong lần ra mắt lần này, HTC tiếp tục chọn thị trường Châu Á làm nơi khởi đầu cho một sản phẩm mới này.

TRẦN THỊNH – Theo Phone Arena