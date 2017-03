(PLO) - Trong một báo cáo vừa được công bố, Apple cho biết họ đã bán được hơn 13 triệu chiếc iPhone 6S và 6S Plus trong ba ngày đầu tiên, phá vỡ kỷ lục của năm ngoái là 10 triệu chiếc.



So với năm ngoái thì số lượng iPhone bán ra lần này đã vượt khoảng 30% (hơn khoảng ba triệu chiếc), một con số đáng mơ ước đối với nhiều hãng sản xuất hiện nay. Dự kiến iPhone 6S và 6S Plus sẽ được tung ra trên 40 quốc gia khác và vùng lãnh thổ vào ngày 9-10 tới đây bao gồm Andorra, Áo, Bỉ, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Hy Lạp, Greenland, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Mexico, Monaco, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Đài Loan.



Biểu đồ so sánh số lượng iPhone bán ra theo từng năm

Trong khi ngày 10-10 tới sẽ là các quốc gia Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trên tổng số 130 quốc gia từ đây cho đến cuối năm 2015.

Tim Cook, CEO của Apple, cho biết: “iPhone 6S và 6S Plus đã tạo ra một kỷ lục bán hàng chưa từng có trong lịch sử của Apple. Nhiều khách hàng phản hồi rằng họ rất thích tính năng 3D Touch và Live Photos”.

Đây là năm đầu tiên mà Apple đã lựa chọn Trung Quốc là một trong những quốc gia bán ra iPhone trước nhất, điều này đã giúp hãng đưa doanh số bán hàng trong tuần đầu tiên lên một tầm cao mới.

TIỂU MINH - Theo 9to5mac