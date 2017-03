Báo cáo phản ánh về việc Chính phủ các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương hiện đang tìm kiếm phương thức triển khai một giải pháp CNTT chiến lược nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, quản trị dữ liệu và thiết lập dịch vụ công trong một môi trường mạng kết nối, mục tiêu chính của các hiểm họa mạng. Hiểm họa từ mạng hiện đang là nguy cơ hàng đầu với dữ liệu chính phủ, an ninh quốc gia, các hạ tầng thiết yếu và các vấn đề ngoại giao quốc tế.

Báo cáo, ủy quyền bởi Microsoft, đã đánh giá về xu hướng trên toàn bộ hệ thống và hạ tầng CNTT của khối chính phủ, các đầu tư liên quan đến CNTT, loại dữ liệu chủ quyền và dữ liệu công được lưu trữ bởi các chính phủ, những mối đe dọa từ mạng hướng tới chính phủ.

Mục tiêu của nghiên cứu là đưa ra một lộ trình xây dựng được một chiến lược an ninh mạng mạnh mẽ, tin cậy và vững vàng cho các nhà lãnh đạo chính sách cấp cao và các chuyên gia của chính phủ. Song song với lộ trình là bộ khung về cách sử dụng CNTT tin cậy. Báo cáo TRPC cũng chỉ ra rằng việc đầu tư CNTT không được kiểm soát chặt chẽ chính là nguyên nhân mở cửa cho mã độc và các hành vi vi phạm mạng tấn công hệ thống từ gốc. Các đầu tư mua sắm hạ tầng CNTT, quản trị và hỗ trợ CNTT, bảo dưỡng dịch vụ trực tuyến và trang web lại đưa lại nhiều tổn hại tới an ninh, bởi ở khâu này an ninh mạng và các lỗ hổng bị bỏ qua, ví dụ như việc sử dụng các phần mềm không hợp lệ hoặc không có giấy phép, mua giải pháp từ các nhà cung cấp có vấn đề, và sử dụng phần mềm không còn cập nhật, theo báo cáo của TRPC.

“Hiện nay, các chính phủ khi xử lý các vấn đề an ninh mạng thường cố xử lý một cách tốt nhất các vấn đề được bóc tách tới thời điểm hiện tại. Việc mã độc lây lan tốc độ cao, sang cả các dây chuyền cung ứng và việc thiếu kinh nghiệm xử lý các hiểm họa hiện hành chính là hai bài toán lớn cho các chuyên viên mua hàng thị trường Châu Á”, Tiến sĩ Peter Lovelock, giám đốc của TRPC chia sẻ.

“Một tiếp cận toàn diện về an ninh mạng phải được thực thị nếu một quốc gia được coi là sẵn sàng trực tuyến – từ việc thiết lập đội “phản ứng khẩn cấp với các vấn đề về kỹ thuật máy tính” (CERTs) với chuyên môn cao và linh hoạt, tới việc đào tạo phục vụ công dân, đặc biệt là các công chức không chuyên về IT và nhân viên công trên diện rộng, xa hơn là bảo vệ các quy trình mua bán và đấu thầu, để sử dụng các công nghệ đáng tin cậy trong việc phòng vệ và phản ứng với những tấn công an ninh mạng – là những điểm chính của việc xây dựng một hệ sinh thái công an toàn hơn”, ông Keshav Dhakad, Giám đốc khu vực, Bộ phận quản lý các vấn đề Tội phạm trực tuyến và Sở hữu Trí Tuệ, Microsoft Châu Á Thái Bình Dương nhấn mạnh.

Một khảo sát toàn cầu được tiến hành bởi hãng ISACA cho thấy, hầu hết các chuyên viên an ninh chưa từng xử lý các tấn công liên tục tiên tiến (Advanced Persistent Threat -APT) – một kiểu tấn công mạng mà tội phạm sẽ chiếm quyền kiểm soát và nằm trên hệ thống mà không bị phát hiện trong thời gian dài, nhằm mục tiêu thông thường là ăn cắp dữ liệu. Nghiên cứu của ISACA chia sẻ, chỉ 21.6% phản hồi là đã gặp tấn công APT - Điều này chỉ ra một nguy cơ là người dùng chưa nhận thức được hiểm họa APT để có phòng vệ đầy đủ. Theo báo cáo, tới 81.8% chưa được nhà cung cấp cập nhật về điều khoản bảo vệ chống lại APT, trong khi 67.3% phản hồi không có bất kỳ một kiến thức nào về APT cho nhân sự của họ.

Theo sách trắng, các hướng dẫn thực hành chi tiết cho việc mua bán, bảo trì, kèm cập nhật về dịch vụ và hạ tầng CNTT có thể giúp xử lý nhiều lỗ hổng bảo mật. Việc xử lý bao gồm cả lộ trình về an ninh mạng nhằm định nghĩa các lĩnh vực có nguy cơ đòi hỏi sự quan tâm và cần nhiều nguồn lực hơn nữa.

MINH THÔNG