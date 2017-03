(PLO) -GrabTaxi đã triển khai thử nghiệm dịch vụ tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, người dùng có thể đặt taxi một cách nhanh chóng và an toàn qua Smartphone thay cho việc gọi taxi qua tổng đài hoặc đón xe dọc đường như hiện nay.

Sau hơn 1 năm ra mắt tại TP.HCM và Hà Nội, ứng dụng GrabTaxi đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo hành khách cũng như tài xế các hãng taxi. Thành công này xuất phát từ của GrabTaxi trong việc tích lũy kinh nghiệm khi hoạt động ở các nước như Malaysia, Thái Lan, Singapore…và nỗ lực linh hoạt thay đổi hình thức phù hợp với hệ thống giao thông tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của ứng dụng GrabTaxi là hành khách sẽ nhận được trạng thái yêu cầu đặt xe trong tối đa 30 giây, cùng với các thông tin như: quãng đường và giá cước ước lượng, biển số xe, thông tin liên lạc của tài xế. Hành khách cũng có thể theo dõi lộ trình di chuyển chính xác của taxi đến địa điểm của mình và chia sẻ lộ trình của mình cho người thân, bạn bè để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, nếu gặp trường hợp bỏ quên tài sản trên xe, hành khách cũng dễ dàng liên lạc với tài xế để nhận lại do thông tin của xe, tài xế đều được lưu trữ trong lịch sử chuyến đi của ứng dụng.. Việc rõ ràng trong thông tin giúp khách cảm thấy an toàn, chủ động hơn trên suốt lộ trình của mình.

Tại Thành phố Đà Nẵng, GrabTaxi đã hợp tác với Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa - một đơn vị trực thuộc Hệ thống Phú Hoàng, hiện đã có mặt tại 7 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên với hơn 700 đầu xe đời mới, hiện đại, lắp đặt Wifi miễn phí. Ông Nguyễn Văn Hiền, đại diện hãng taxi Tiên Sa chia sẻ : “Chúng tôi nhận thấy dịch vụ GrabTaxi là một mô hình tiện lợi và hữu ích cho khách hàng, tài xế và hãng taxi. Việc ứng dụng công nghệ GPS để chọn tài xế gần nhất sẽ giúp cắt giảm thời gian chờ đợi cũng như chi phí xăng cho số km rỗng chạy tìm khách nên sẽ giúp tài xế taxi tăng thêm thu nhập, khách hàng thì có ngay xe phục vụ cho nhu cầu đi lại. Mong rằng, trong sự hợp tác lần này với GrabTaxi, chúng tôi có thể mang đến cho người Đà Nẵng một lựa chọn di chuyển tiên tiến, an toàn hơn.”

Trong đợt thử nghiệm dịch vụ tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc điều hành của GrabTaxi cũng cho biết: “Đà Nẵng là một thành phố năng động và ngày càng phát triển mạnh mẽ đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Chính vì vậy đây là thị trường đầy tiềm năng để dịch vụ có cơ hội mở rộng đến người dùng. Chúng tôi tin chắc rằng trong thời gian tới, GrabTaxi sẽ góp phần vào sự phát triển không ngừng của Đà Nẵng cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của đông đảo người dân và khách du lịch.”

Hướng dẫn sử dụng GrabTaxi

• Bước 1: Tải ứng dụng GrabTaxi và kích hoạt tài khoản (iOS: http://bit.ly/grabtaxi-iOS , Android: http://bit.ly/grabtaxi-Android ).

• Bước 2: Chọn điểm đi và điểm đến.

• Bước 3: Xác nhận đặt xe, tài xế gần nhất sẽ đến đón bạn.

TRIỆU MẪN