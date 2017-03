Hội thảo - Triển lãm về An ninh bảo mậtSecurity World 2014diễn ra trong hai ngày 18-19/3 năm 2014 tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công an, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ và Giám sát An ninh mạng thuộcBan cơ yếu chính phủ và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp tổ chức. Đượctổ chức thường niên tại Việt Nam từ năm 2007, Security World đã trở thành diễn đàn quốc giavề an toàn bảo mật thông tin, giúp kết nối,trao đổi kinh nghiệm và cập nhật những giải pháp công nghệ mới giúp xây dựng chiến lược an toàn an ninh thông tin hiệu quả.