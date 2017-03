Có rất nhiều nguyên nhân khiến tín hiệu Wi-Fi bị ảnh hưởng, đơn cử như do router được đặt gần các bức tường gạch dày, các đồ vật bằng kim loại hoặc phát ra sóng điện từ (điện thoại không dây, radio, lò vi sóng)… Do đó, cách đơn giản nhất để khắc phục là bạn chỉ cần thay đổi lại vị trí đặt router.

1. Đặt router ở vị trí trung tâm

Theo đó, bạn hãy cố gắng đặt router ở vị trí trung tâm của ngôi nhà bằng cách gắn thiết bị lên tường hoặc góc của trần nhà (nếu nhà bạn có hai tầng), bởi sóng radio thường sẽ lan ra ngoài và hướng xuống dưới dưới.





2. Tránh các chướng ngại vật

Khi gặp các bức tường gạch dày, tín hiệu sóng vô tuyến sẽ bị suy giảm và hấp thụ, điều này dẫn đến việc Wi-Fi sẽ kém ổn định. Tương tự, nếu đặt router gần hồ cá, tín hiệu mạng cũng sẽ bị giảm đáng kể. Ngoài ra, bạn cũng tránh đặt router gần các vật dụng bằng kim loại, gương hoặc những thiết bị phát ra sóng vô tuyến như TV, phòng tắm…





3. Không đặt router trong nhà bếp

Lò vi sóng, điện thoại không dây và router thường hoạt động ở băng tần 2,4 GHz, do đó, khi bạn sử dụng lò vi sóng, tín hiệu Wi-Fi sẽ bị can thiệp. Các vật dụng bằng kim loại trong nhà bếp như tủ lạnh kim loại, bếp cũng sẽ hấp thụ tín hiệu Wi-Fi và khiến việc truy cập mạng trở nên khó khăn hơn. Do đó, người dùng hãy tránh đặt router trong nhà bếp.

4. Nâng cấp ăng-ten

Nếu router có hỗ trợ thay thế ăng-ten, bạn hãy chọn mua các dòng ăng-ten rời bên ngoài để tăng vùng phủ sóng. Nếu muốn tín hiệu lan tỏa theo chiều ngang, bạn hãy để ăng-ten hướng lên theo chiều dọc và ngược lại. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể mua thêm các thiết bị tăng sóng Wi-Fi theo đường điện nếu diện tích ngôi nhà quá rộng hoặc có nhiều tầng.





