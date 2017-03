(PL)- Vừa qua, Mark Zuckerberg đã đăng tải một đoạn video nói về Facebook Live và cho biết tính năng này sẽ được cập nhật cho toàn bộ người dùng từ ngày 6-4.





Để sử dụng, đầu tiên bạn phải nâng cấp Facebook lên phiên bản mới nhất, sau đó chạm vào tùy chọn Live video nằm ở góc phải bên dưới (New! Record and share live video), đặt tên cho video rồi nhấn Go Live để bắt đầu. Bạn bè của bạn có thể xem video và bình luận như bình thường. Khi đã hoàn tất, video sẽ được lưu lại và hiển thị trên Timeline.

TRỊNH NGUYỄN