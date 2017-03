Trong nhiều nghiên cứu mới đây, người ta cuối cùng cũng có được câu trả lời cho những vấn đề về pin trên các thiết bị iPhone, đó là do các ứng dụng chạy ngầm và tiêu biểu nhất chính là Facebook. Scott Loveless, một cựu nhân viên của Apple nói rằng: "Theo tôi, nhiều người dùng sẽ không cần cập nhật thông tin một cách thường xuyên, do đó tính năng tự động làm mới của Facebook hay một số ứng dụng khác cần phải được tùy chỉnh lại cho hợp lý". Ông cũng cho biết mình đã thường xuyên khiếu nại vấn đề này khi còn đang trong thời gian làm việc tại đây.

Chủ yếu những vấn đề về pin mà những người dùng iPhone đang phải đương đầu có lẽ đến từ việc trên thiết bị này chỉ sở hữu pin với công suất chỉ có 1.560mAH. Chúng ta có thể thấy con số này nhỏ bé đến đâu nếu như đem so sánh với một chiếc smartphone chạy Android trên thị trường - vốn có dung lượng pin trung bình khoảng 2600 - 2800mAH. Chúng ta có thể thấy rõ rằng giới hạn pin đang làm khó chính Apple khi họ phát triển các ứng dụng lên một cấp cao hơn, đồng nghĩa với việc tiêu thụ điện năng nhiều hơn. Trên thực tế trong năm vừa rồi Apple đã phải đương đầu với không ít đơn khiếu nại đến từ chính người dùng về vấn đề này, thậm chí có cả những bài báo tư vấn, cho họ lời khuyên phải làm thế nào để kéo dài tuổi thọ pin trên chính thiết bị của họ.

Bằng các phần mềm chuyên dụng trong quá trình phân tích hiệu năng trên chiếc iPhone 5S của mình, Scott Loveless ngay lập tức nhận thấy nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút tuổi thọ pin. Ông cho biết: "Trong thời gian thử nghiệm, Facebook liên tục nhảy lên danh sách ứng dụng hiện hành mặc dù tôi đã tắt nó đi. Vì vậy, tôi đã cố vô hiệu chức năng Location Services và Background App Refresh của Facebook, và bạn có thể đoán được điều gì chứ? Tỷ lệ phần trăm dung lượng pin đã tăng lên - cụ thể là từ 12% lên tới 17%. Thật là điên rồ, tôi chưa từng thấy điều tương tự trên một chiếc iPhone nào trước đây". Ông giải thích rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến điều này là do mức tải CPU đã giảm xuống đáng kể từ sau khi tắt 2 chức năng kể trên.

Trước đây một nhà phát triển hệ điều hành iOS người Đức - ông Sebastian Duvel cũng đã phát hiện ra điều tương tự vào tháng Mười năm ngoái. Ông chỉ ra rằng Facebook luôn chạy ở chế độ Background App Refresh ngay cả khi bạn có tắt ứng dụng đi. Các duy nhất là vô hiệu hóa tùy chỉnh này. Sebastian cũng cho biết, Facebook Messenger thậm chí còn làm tiêu tốn tài nguyên bộ nhớ của bạn nhiều hơn, tuy nhiên một bản cập nhật của nó vào tháng 3/2014 đã giải quyết được vấn đề này.

Ông cho rằng nguyên nhân chính ở đây không phải là do một lỗi hay lỗ hổng lập trình, mà là do cách thức Facebook muốn người dùng duy trì kết nối với máy chủ. Do tính chất của một mạng xã hội, Facebook luôn hướng người dùng tới một mô hình "luôn luôn trực tuyến" để có thể dễ dàng cập nhật thông tin, cũng như chia sẻ thông tin. Đặc biệt là gần đây họ còn cập nhật tính năng gọi thoại trên Facebook Messenger, giúp người dùng hoàn thiện hơn trong nhu cầu gọi điện - nhắn tin với một yêu cầu duy nhất, đó là kết nối Internet.

Cuối cùng, để tạm thời khắc phục vấn đề về pin trước khi Facebook cũng như Apple có những động thái cụ thể, ông Scott khuyến nghị người dùng iPhone tắt 2 tính năng là Location Services và Background App Refresh trên iOS. Ông cũng đưa ra một vài lời khuyên tùy chỉnh để tối ưu thời gian sử dụng:

-Thoát ứng dụng bằng cách thông thường chứ không nên thoát khi đang ở phương thức multi-task

-Vô hiệu hóa tính năng Push email tạm thời

-Vô hiệu các tính năng thông báo trạng thái, vì chúng đánh thức màn hình

-Đăng ký điện thoại tại Apple Store để tự động chuyển sang chế độ Máy bay (tiết kiệm pin) khi bạn đang ở trong khu vực yếu sóng di động.

Nguyễn Nguyễn (theo The Guardian), Theo Vietnamnet