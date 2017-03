(PLO) – Việc tìm lại những khoảnh khắc đặc biệt đã chia sẻ trước đó trên Facebook sẽ trở nên dễ hơn bao giờ hết với tính năng On This Day vừa được ra mắt.

Với công nghệ ngày càng tiến bộ, việc chia sẻ những kỷ niệm và khoảnh khắc đặc biệt trên Facebook đã trở nên rất đơn giản. Tuy nhiên, khi muốn tìm lại những tấm ảnh đã chia sẻ trước đó, người dùng thường phải truy cập vào album và lọc qua các bức ảnh, việc này thường tốn rất mất thời gian. Đó là lý do tại sao Facebook giới thiệu tính năng On This Day.

On This Day không chỉ cho phép người dùng nhìn lại các bức ảnh mà họ đã chia sẻ, ngoài ra nó còn hiển thị những bài viết bạn được gắn thẻ,…Hiện tại thì Facebook chỉ mới giới thiệu về tính năng này chứ chưa áp dụng cho toàn bộ tài khoản, tuy nhiên bạn có thể kiểm tra xem mình đã sử dụng được chưa bằng cách truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/onthisday?_rdr

MINH HOÀNG - Theo Android Headlines