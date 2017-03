Thông điệp khi người dùng cố truy cập Facebook trong thời gian sự cố

Tuy nhiên, sự cố đã được Facebook khắc phục sau đó. Đây là lần thứ hai mạng xã hội lớn nhất thế giới bị gián đoạn dịch vụ trong 2 tháng trở lại đây.

“Một số người gặp vấn đề khi truy cập Facebook trong thời gian ngắn. Chúng tôi đã nhanh chóng điều tra và khôi phục toàn bộ dịch vụ cho mọi người. Xin lỗi vì sự bất tiện này”, phát ngôn viên Facebook trả lời hãng ABC News.

Khi cố truy cập Facebook, người dùng chỉ nhận được thông báo trên màn hình: “: "Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can."

Tháng 6/2014, Facebook cũng gặp sự cố trong khoảng nửa tiếng với kịch bản tương tự, khiến người dùng “điên ruột” và phải lên các mạng xã hội như Twitter để than vãn. Khi đó, người phát ngôn của công ty cho biết lỗi xảy ra khi cập nhật cấu hình của một trong những phần mềm hệ thống. “Đây là điều không thường xảy ra song nếu gặp phải, chúng tôi bảo đảm có thể rút kinh nghiệm để làm Facebook trở nên đáng tin cậy hơn”, người này nói.

Theo Du Lam (ICTnews / ABCNews)