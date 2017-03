Báo cáo này dựa trên các nghiên cứu của trường đại học Vrije (Bỉ) và các trường đại học của trung tâm luật liên ngành Leuven và công nghệ thông tin, hoạt động theo dõi internet của Facebook mở rộng ngay cả đến những người chưa đăng ký dịch vụ của họ.

Facebook có thể vi phạm luật pháp châu Âu

Pháp luật châu Âu đã yêu cầu các mạng xã hội phải có được sự đồng ý của người dùng trước khi đặt cookies theo dõi trong máy tính của họ. Tuy nhiên, những chính sách và các điều khoản mới của Facebook vào cuối tháng Giêng đã cho phép họ theo dõi tất cả người sử dụng Internet, ngay cả khi người dùng không có tài khoản Facebook hoặc đã đăng xuất.

Theo The Guardian, Facebook đã thực hiện điều này thông qua nút Like đã được đặt tại hơn 13 triệu trang web trên internet. Ngay cả khi một người dùng không sử dụng nút Like, nó vẫn có thể phát hiện các hoạt động của bạn trên internet và gửi nó trở lại Facebook. Ngoài việc theo dõi người dùng để phục vụ cho mục đích quảng cáo, Facebook cũng đang bị cáo buộc vi phạm các dịch vụ khác và bắt người dùng thực hiện quá nhiều các thiết lập.

TRIỆU MẪN - Theo Digital Trends