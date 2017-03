Để sử dụng được tính năng này, đầu tiên bạn cần phải cập nhật ứng dụng Facebook trên smartphone lên phiên bản mới nhất (tính đến thời điểm hiện tại là 50.0.0.5.52).

Video hướng dẫn sơ qua tính năng tìm kiếm bạn bè của Facebook:

Giờ đây, khi truy cập vào mục Friends Requests (Lời mời kết bạn) trên Facebook, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một biểu tượng nhỏ màu xanh dương nằm ở góc phải bên dưới, bao gồm các tùy chọn Search for New Friends (Tìm kiếm bạn bè mới) dùng để tìm bạn bè bằng số điện thoại, email hoặc tên, See All Friends (Xem tất cả bạn bè), Friend Suggestion (Đề xuất kết bạn) và cuối cùng là Upload Contacts (Tải danh bạ lên).

Tính năng Upload Contacts (Tải danh bạ lên) sẽ giúp bạn tìm kiếm được bạn bè nhanh hơn, bởi nó sẽ tự dò ra Facebook của những người nằm trong danh bạ điện thoại của bạn và hiển thị đề xuất ngay khi việc đồng bộ được hoàn tất.

Tất nhiên, nếu sợ Facebook thu thập các thông tin cá nhân, người dùng có thể truy cập vào phần App Settings (Cài đặt ứng dụng) và tắt tùy chọn Continuous Contacts Upload (Liên tục tải lên liên hệ).

MINH HOÀNG