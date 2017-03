(PL)- Thay vì phải thường xuyên truy cập vào các trang web yêu thích để đọc tin tức, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng Sputnik hoặc Facebook Flat để gom mọi thứ về một chỗ, giúp tiết kiệm thời gian và không bỏ lỡ các tin tức quan trọng.

Sputnik hiện tại đang được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://sputnik.szwacz.com/, hỗ trợ Windows, Mac và Linux. Đây là ứng dụng đọc tin tức khá hữu ích, giúp bạn cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi, kể cả khi không có Internet.



Bạn có thể đọc nhiều tin tức bằng ứng dụng Facebook Flat. Ảnh: MINH HOÀNG

Giao diện của Sputnik tương đối đơn giản, đầu tiên bạn cần phải thêm nguồn tin cho nó bằng cách nhấp vào nút add feed, dán địa chỉ của trang web cần theo dõi tin tức hoặc link đến RSS của trang. Để duyệt qua các bài viết nhanh hơn, bạn hãy sử dụng các phím mũi tên lên/xuống. Bên cạnh đó còn một số tùy chọn khác như tags (gắn thẻ một bài viết để dễ tìm kiếm), see in browser (xem trên trình duyệt) và mark as read (đánh dấu đã đọc). Nếu muốn lưu nhanh hình ảnh trong bài, bạn có thể kéo thả nó ra Desktop. Nếu muốn thay đổi một số thiết lập của chương trình, bạn hãy kích vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trái bên dưới.

Facebook Flat (https://goo.gl/0EaFy0) là một tiện ích mở rộng cho trình duyệt Chrome (hoặc Cốc Cốc), giúp thay đổi giao diện Facebook sang dạng “phẳng” trông khá đẹp mắt. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp thêm rất nhiều tính năng khác như Feed (cho phép theo dõi các tin tức yêu thích ngay trên Facebook với đủ thể loại như News, Funny, Technology, Games, Movies...).

Ngoài ra, ở phía bên phải còn xuất hiện thêm một cột nhỏ, cho phép bạn vừa lướt Facebook và vừa theo dõi tin tức từ các trang web khác. Đây là ứng dụng thú vị để bạn có thể lưu nhiều trang tin để đọc thay vì phải mở hàng loạt trang web bằng thao tác thủ công.

MINH HOÀNG