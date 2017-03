Xoay quanh các chủ đề nóng về việc Việt Nam sắp chính thức gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC – ASEAN Economic Community), hơn 20 Diễn giả khách mời và các nhà hoạch định chính sách đã cùng mổ xẻ những vấn đề kinh tế nổi cộm mà hầu hết Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Lần đầu tiên Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp - Hà Hùng Cường cùng các Nhà hoạch định chính sách đã có phần đối thoại trực tiếp cùng tham luận những vấn đề nóng hổi về các “luật chơi” cần nắm bắt trước khi gia nhập một sân chơi mới.

Tham gia AEC đồng nghĩa với việc 10 quốc gia trong khối ASEAN có thể tự do giao thương, tự do đầu tư, tự do di chuyển vốn và tự do dịch chuyển lao động, nhưng Doanh nghiệp Việt Nam buộc phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt tầm ASEAN với cuộc chơi không chỉ dừng lại ở “sân nhà” mà còn diễn ra trên cả “sân khách”.

Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam nhấn mạnh về cơ hội và khả năng bứt phá năng lực cạnh tranh cho khối Doanh nghiệp nói chung. Thực tế, khi sử dụng những nền tảng và dịch vụ đám mây ưu việt như Microsoft Azure, Office 365, Doanh nghiệp có thể rút ngắn được khoảng cách Công nghệ.

Trong nội dung thảo luận, ông Vũ Minh Trí cũng giới thiệu về xu hướng CNTT mới – Big Data và giới thiệu về những nền tảng CNTT toàn diện có thể giúp các Doanh nghiệp giải quyết được bài toán hiệu suất, đưa ra được các báo cáo minh bạch cho quản trị, cũng như tạo được tầm nhìn xuyên suốt trong quá trình phát triển tiếp theo.

Tại Diễn đàn, Ông Hans - Paul Burkner – Chủ tịch công ty Tư vấn Đầu tư Boston (BCG) đưa ra nhận định về tiềm năng của Doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Câu trả lời và thực trạng của Doanh nghiệp trong nước hiện nay được giải đáp thông qua phần chia sẻ hết sức thẳng thắn của đại diện Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) về các bước chuẩn bị của Doanh nghiệp này để đối phó trước sự tấn công của các đối thủ láng giềng.

MINH HOÀNG