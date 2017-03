(PLO)- Dentsu Aegis Network công bố đã đạt được thỏa thuận trong việc sáp nhập đơn vị cung cấp dịch vụ tổng thể về tiếp thị số Emerald. Với việc sáp nhập này, Emerald trở thành một thành viên của Isobar, tập đoàn tiếp thị số toàn cầu thuộc mạng lưới Dentsu Aegis Network, và sẽ đổi tên thành "Emerald - Linked by Isobar".



Đại diện các doanh nghiệp tham gia lễ công bố họp tác



Việc sáp nhập cũng giúp Isobar thâm nhập thị trường Việt Nam và nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh của tập đoàn này tại châu Á - Thái Bình Dương.

Được thành lập vào năm 2009, đến nay Emerald (Công ty TNHH Tư Vấn Ngọc Lục Bảo) đã phát triển một đội ngũ hơn 80 chuyên gia tiếp thị số, phục vụ nhiều thương hiệu quốc tế và trong nước như adidas, Air France, BMW, Co.opmart, Heineken, KAO, Kaspersky Lab, Menarini, Samsung,...

Ông Dick van Motman, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của mạng lưới Dentsu Aegis Network tại Đông Nam Á, cho biết: "Việc sáp nhập Emerald vào Isobar là một bước tiến mở rộng thị trường, với mong muốn duy trì vị thế dẫn đầu về tiếp thị số tại khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là tại thị trường Việt Nam, nơi chúng tôi nhìn thấy tiềm năng to lớn cho việc phát triển tiếp thị số. Sự sáp nhập này sẽ mang đến những ý tưởng mới và sự am hiểu thị trường nội địa cho mạng lưới nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng chúng tôi tốt hơn.”

Bà Thi Anh Đào, đồng sáng lập và CEO của Emerald, cho biết: "Chúng tôi rất vinh hạnh được gia nhập Isobar và gia đình Dentsu Aegis Network. Tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để cung cấp những ý tưởng và giải pháp đột phá cho các khách hàng của chúng tôi. "

Emerald là đối tác chính thức của Isobar tại Việt Nam từ năm 2012 và đã đạt được giải thưởng “Campaign Asia’s Vietnam Digital Agency of the Year” vào năm 2013. Với việc sáp nhập này, nhân sự của mạng lưới Dentsu Aegis Network tại Việt Nam sẽ tăng từ 162 nhân viên lên 242 nhân viên tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Dentsu là một tập đoàn quảng cáo sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam, đứng đầu trong bảng xếp hạng R3 New Business trong năm 2014.

TB