Không giống như cách đây khoảng 10 năm về trước, cái thời mà công nghệ lạc hậu và tốc độ Internet tại Việt Nam còn chậm chạp. Giờ đây, chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối mạng (Wi-Fi hoặc 3G), người dùng sẽ tiếp cận được với cả “rừng” thông tin với đủ mọi thể loại, do đó nếu không biết cách chọn lựa, bạn sẽ rất dễ bị dính vào các trò lừa đảo.

Cách đây vài hôm, đã có khá nhiều người dùng Facebook chia sẻ về bài đăng tặng 10 xe Suzuki, SH, mua iPad với giá 99.000 đồng nhằm tri ân khách hàng. Thực chất đây chỉ là một trò lừa đảo không hơn không kém nhằm lấy cắp thông tin của bạn.



Lừa đảo bán iPad giá 99.000 đồng. Ảnh: M.Hoàng

Để tạo lòng tin nơi người dùng, những fanpage này sẽ đăng tải các bài viết được lấy từ trang web chính thức của hãng. Sau đó mới bắt đầu “lộ mặt”, mở chương trình tặng quà tặng xe miễn phí để đánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ của người dùng. Theo đó, để nhận được quà, bạn cần phải Like fanpage giả mạo này, chia sẻ bài đăng công khai và bình luận màu máy bạn thích.

Chiêu lừa đảo này chủ yếu nhằm lấy cắp thông tin cá nhân và lượt Like của bạn. Nhiều người cứ nghĩ rằng làm theo yêu cầu cũng không mất mát gì nên cứ thử. Tuy nhiên, sau khi đạt được một lượng like nhất định, những kẻ lừa đảo sẽ đổi tên fanpage và gộp nó vào một trang khác. Đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mình bỗng nhiên đã Like những trang web trời ơi đất hỡi từ bao giờ.



Ăn cắp tài khoản Facebook bằng cách đánh vào lòng tham. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, chiêu trò tặng card miễn phí dạo gần đây cũng đang có chiều hướng bùng phát trở lại. Theo đó, nó sẽ yêu cầu bạn Like bài viết, tag tên bạn bè vào phần bình luận (điều này chỉ khiến trò lừa được lan rộng), sau đó truy cập vào trang web lạ để đăng ký thông tin. Nếu nhẹ dạ mà đăng nhập thì tài khoản Facebook của bạn sẽ bị những kẻ lừa đảo chiếm đoạt.

Để hạn chế vấn đề này, bạn hãy cài đặt tiện ích Facebook Protector cho trình duyệt Chrome (Cốc Cốc, Yandex…), được cung cấp miễn phí tại địa chỉ https://goo.gl/lN7S4m. Sau đó, bạn mở trình duyệt, gõ chrome://extensions rồi kéo thả file vừa tải về vào đây, chọn Add extension.



Facebook Protector sẽ tự động cảnh báo khi bạn truy cập vào trang web lạ. Ảnh: M.Hoàng

Đã có khá nhiều bài viết cảnh báo trên mạng, không hiểu sao nhiều người dùng vẫn bị mắc lừa, chia sẻ bài viết và tag tên cả chục người bạn. Chỉ cần làm một phép tính đơn giản là sẽ biết được đây chỉ là một trò lừa đảo, thêm vào đó, thời gian lập fanpage cũng chỉ mới được vài ngày.

MINH HOÀNG