Đây là một chiêu trò rất thường thấy của một số người không có ý thức, họ sẵn sàng sử dụng phần mềm để chặn kết nối internet của người khác để xài mạng một mình.

Ứng dụng: NetCut ( NetCut ( https://goo.gl/00xGFs ), yêu cầu thiết bị đã root.

Giao diện chính của NetCut khá đơn giản, để tìm kiếm các thiết bị đang sử dụng chung một kết nối mạng, bạn hãy nhấn nút Scan. Lưu ý, có 2 mục không thể ngắt kết nối đó là This Device (thiết bị bạn đang sử dụng) và Gateways (modem/router), còn lại, các thiết bị nằm trong mục Other sẽ có 2 biểu tượng đằng trước là Wi-Fi và đồng hồ.

Để ngắt mạng người khác, bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng Wi-Fi ở ngay trước tên thiết bị đó (máy tính, smartphone, tablet…). Tương tự như vậy, nếu chỉ muốn ngắt mạng trong một khoảng thời gian cụ thể thì chọn vào biểu tượng đồng hồ, sau đó thiết lập thời gian tương ứng rồi nhấn Set.

Có hai cách để không bị người khác ngắt mạng, một là kích hoạt tùy chọn Defender nằm ở menu phía trên sang chế độ On (lúc này mục Protected sẽ là Yes), hoặc nhấn im vào thiết bị đó và chọn Set as Gate.

TIỂU MINH