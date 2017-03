Đầu số mới của Viettel hút khách hàng

Theo Viettel, khách hàng đầu tiên đặt thành công số điện thoại 086 của Viettel là anh Trần Song Trung Nguyên (TP.HCM), với số thuê bao 086890xxxx. Anh Nguyên cho biết chiếc sim này là số năm sinh của một người anh yêu quý nhất. Viettel là mạng di động đầu tiên tung ra dải số mới, nên anh muốn tìm kiếm ngay khi có thể. Anh Nguyên cho biết thêm, anh đặt biệt mong muốn sở hữu số di động đầu tiên của mã mạng là 0868900001, tuy nhiên anh đăng ký không thành công.

Do sức hấp dẫn của những chiếc sim đầu số mới, lượng truy cập vào website đặt giữ số http://shop.viettel.vn bất ngờ tăng vọt từ 11 giờ trưa ngày 04-3. Bộ phận kỹ thuật phải tạm thời ngừng website để tăng tải cho hệ thống.

“Lường trước được sự quan tâm của khách hàng đến đầu số mới 086, chúng tôi đã tăng cường năng lực phục vụ cho hệ thống Shop Viettel lên hơn 50 lần so với hoạt động thông thường – gấp hàng chục lần so với những đợt khuyến mại trước đây. Tuy nhiên do sự quan tâm đặc biệt của khách hàng đến đầu số phát lộc, lưu lượng truy cập tăng đột biến, dẫn đến quá tải”, đại diện bộ phận kỹ thuật Shop Viettel chia sẻ.

Đại diện nhà mạng quân đội cho biết việc nâng cấp hệ thống được hoàn tất, website đặt giữ số đã hoạt động bình thường lúc 14 giờ cùng ngày. Năng lực hệ thống lúc này được bổ sung gấp 100 lần so với dự kiến, đảm bảo lưu lượng người truy cập gấp 2 lần so với khoảnh khắc cao điểm trong ngày. “Chúng tôi xin lỗi khách hàng vì đã để xảy ra sự bất tiện này trong quá trình cung cấp dịch vụ”, đại diện Viettel nói.

Viettel chính thức đưa ra thị trường đầu số 086 - dải số phát lộc, may mắn đẹp nhất theo quan niệm của người phương Đông vào ngày 5-3-2015, đồng thời cho phép khách hàng đặt trước số trên website. Trong ngày đầu mở bán Viettel sẽ cung cấp hàng trăm nghìn sim Phát Lộc (086) để khách hàng thoải mái lựa chọn. Đây là động thái vô cùng bất ngờ của Viettel vì trước thời điểm mở bán Viettel chỉ thông tin về việc sẽ cung cấp đầu số mới vào tuần đầu tiên của tháng 3-2016.

Có thể nói chính sách cung cấp đầu số mới của Viettel hoàn toàn khác biệt so với các nhà cung cấp khác trên thị trường. Theo đó, Viettel sẵn sàng cung cấp hàng trăm nghìn Sim Lộc Phát để người dùng thoải mái lựa chọn với mức giá “bình dân” sẽ giúp người dùng dễ dàng sở hữu cho mình một số Sim 086 hơn.

TB