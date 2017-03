T heo các thống kê của Nielsen, Messenger hiện tại đang là ứng dụng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay với hơn 800 triệu người dùng mỗi tháng (chiếm 11% dân số thế giới). Với các chức năng nhắn tin, gọi điện miễn phí, gửi tiền trực tiếp... Messenger hứa hẹn sẽ sớm xóa bỏ các mẫu điện thoại truyền thống.

Đăng nhập nhiều tài khoản trên Messenger

Để sử dụng, đầu tiên bạn cần phải cập nhật ứng dụng Messenger lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.



Đăng nhập thêm một tài khoản khác. Ảnh: MH

Sau đó chạm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên bên phải, lúc này bạn sẽ thấy xuất hiện thêm tùy chọn Accounts, nhấn vào dấu cộng rồi điền đầy đủ các thông tin đăng nhập Facebook chẳng hạn như email, số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn Add. Nếu muốn bảo mật hơn thì bạn nên đánh dấu chọn vào ô Require a password when switching to this account, nghĩa là khi bạn chuyển sang tài khoản khác thì nó sẽ yêu cầu mật khẩu.



Chuyển đổi qua lại giữa nhiều tài khoản khác nhau. Ảnh: MH

Để chuyển sang tài khoản khác, bạn chỉ cần chạm vào đó rồi nhấn Continue, ngược lại, nếu muốn xóa bỏ một tài khoản bất kỳ, người dùng hãy kích vào biểu tượng ba chấm ở phía cuối rồi nhấn Remove account.