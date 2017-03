(PL)- Đối với người dùng smartphone, việc bảo vệ dữ liệu là điều khá quan trọng. Người dùng thường sử dụng hai cách thông dụng nhất là sử dụng mật khẩu số hoặc hình vẽ.

Tuy nhiên, đôi khi vì quá bảo mật lại gây ra tình trạng như con cái lỡ tay bấm mở mật khẩu liên tục sau năm lần, đồng nghiệp của bạn tò mò mật khẩu của bạn quá năm lần, thậm chí là máy để trong túi cấn cảm ứng gây nên tình trạng tự đặt mật khẩu mà người dùng không hề hay biết. Trước tình trạng như trên, nhiều người không biết xử lý như thế nào.

Anh Quang Huy, một kỹ thuật viên chuyên về Android, cho biết khi máy bị khóa máy hoàn toàn, người dùng không nên vội vã đem máy ra tiệm. Việc máy bị khóa như thế bạn có thể hoàn toàn xử lý, máy chỉ mất dữ liệu mà thôi. Và dù có đem ra tiệm thì họ cũng chỉ xử lý tương tự. Cách đơn giản nhất để khôi phục lại khi máy bị khóa hoàn toàn, đó là vào “Hard Reset” để xóa dữ liệu.

Sau đây là cách hướng dẫn dành cho một số dòng máy để bạn đọc có thể tự thao tác:

Đối với Samsung: Để vào chế độ Hard reset bạn tắt hẳn nguồn, sau đó bấm giữ phím Volume + nguồn và Home. Sau đó dùng phím Volume (+,-) di chuyển xuống dòng “Wipe Data/Factory Reset” (nếu có hỏi yes/no, bạn chọn yes). Sau đó nhấn vào “Reboot System Now” để khởi động lại máy.

Đối với Asus: Ấn giữ nút nguồn và nút Volume + đến khi logo Asus xuất hiện thì thả phím nguồn ra là vào được Droidboot. Sau đó bạn dùng phím Volume (+,-) để di chuyển xuống phần “Factory Reset” (nếu có hỏi yes/no, bạn chọn yes). Sau đó bấm “Reboot System Now”. (HTC cũng tương tự Asus.)

Đối với Sony: Các bạn tắt hẳn nguồn, sau đó đồng thời nhấn giữ hai phím Volume (+,-) và nhấn nút nguồn. Sau đó dùng nút Volume down di chuyển xuống mục “Wipe Data/Factory Reset” (nếu có hỏi yes/no, bạn chọn yes) và dùng nút nguồn để chọn. Sau đó chọn “Reboot System Now”.

Đối với LG: Hơi khác các dòng trên. Đầu tiên các bạn tắt hẳn nguồn, sau đó bấm giữ phím Volume Down (-) và nhấn giữ phímnguồn Power. Đợi màn hình Android Recovery xuất hiện thì thả tay ra. Sau đó bạn dùng phím Volume Down để di chuyển xuống “Wipe Data/Factory Reset”và nhấn phímHome (dòng LG không sử dụng phím nguồn để chọn như các dòng khác). Và nếu máy hỏi yes/no, bạn chọn yes để thực hiện. Sau khi thực hiện, bạn chọn “Reboot System Now” để khởi động lại máy.

Đây là những cách cơ bản nhất cho một số dòng máy phổ biến tại Việt Nam. Và nếu cách trên bạn không sử dụng được thì mới đem đến cửa hàng nhờ kỹ thuật viên có kinh nghiệm hơn.

TRẦN LÂM