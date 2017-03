Với những người dùng đồ công nghệ thì việc chờ đợi, vọc, tải, up room... hệ điều hành phiên bản mới là việc làm gần như gây nghiện. Tuy nhiên, việc “thay áo” phần mềm cho chiếc điện thoại, máy tính bảng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nếu không biết cách.

Dễ biến máy thành “cục gạch”

Cùng lúc với việc đua nhau đưa ra hàng loạt các sản phẩm mới nhằm thu hút người tiêu dùng, các hãng cũng không quên nâng cấp hệ điều hành lên hàng loạt phiên bản hệ điều hành liên tiếp nhau.

Thực tế, theo giới công nghệ, không phải hệ điều hành mới nào cũng đem lại hiệu năng tốt cho các thiết bị, đặc biệt là với các hệ điều hành mới và còn trong giai đoạn thử nghiệm. Đơn cử như với iOS 7, từng có không ít người dùng phàn nàn sau khi lên phiên bản mới nhất, hệ điều hành gây ra những phiền toái như máy ngốn pin hơn bình thường. Hay Android KitKat, một số lỗi đã được ghi nhận khi máy nâng cấp lên KitKat như Galaxy Note 3 không thể kết nối với các phụ kiện.

Nâng cấp hệ điều hành là giải pháp thú vị cho người dùng.

Ngay cả với Lumia Black, phiên bản mới của hệ điều hành Winsow Phone, người dùng hay gặp tình trạng máy đang đọc ứng dụng bỗng rung nhẹ và thoát ra màn hình search Bing hoặc tự trở về trang trước đó. Với các máy cài “lậu” Black thì camera cho chất lượng ảnh không còn đẹp như lúc đầu dù có các tùy chỉnh thông số rất chuyên nghiệp...

Đó chưa kể việc nâng cấp không theo chỉ định của nhà sản xuất, đây được xem là giải pháp mà giới công nghệ thường áp dụng. Theo đó, không ít người dùng phải ôm hận. Câu chuyện của anh Anh Ngọc, nhà ở quận Tân Bình là một ví dụ, khi vọc chiếc iPhone 4 và tìm cách lên đời chiếc điện thoại của mình, anh mò mẫm trên mạng làm theo hướng dẫn để đưa chú dế của mình từ phiên bản iOS 5 lên 7 bằng cách cập nhật qua iTune. Tuy nhiên, sau gần cả buổi tối cắm, rút, tải, chiếc iPhone sau khi tải, chạy, đứng hình và bị treo.

“Không cách nào nó chạy tiếp được các cài đặt ban đầu, tắt máy, khởi động lại, làm lại các bước trên mạng chỉ nhưng cuối cùng mình cũng đành chào thua. Khi gọi đến các cửa hàng bán iPhone thì họ nói khả năng máy sẽ biến thành “cục gạch” do đây không phải bản quốc tế, nếu không mua được code lên phiên bản quốc tế xem như xong, điện thoại khi đó chỉ để xem giờ” - anh Ngọc kể lại.

Nên theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Tất nhiên, bên cạnh những phiền toái có thể có, việc nâng đời máy lại đem đến những trải nghiệm thích thú cho người dùng, dù là theo đường chính hoặc không chính thức. Như trường hợp anh Thanh Nhật, một dân mê công nghệ nhà ở quận 8 thì dù chỉ cầm chiếc Nokia Lumia 720 nhưng máy anh đầy đủ các phần mềm “đỉnh” nhất vì liên tục được cập nhật hệ điều hành mới.

“Máy chỉ có Ram 512, là điện thoại tầm trung nhưng hiện mình đã có phiên bản Windows Phone mới nhất là Lumia Black hay phần mềm chụp ảnh Nokia Camera vốn chỉ dành cho những dòng cao cấp như 920, 1020 trở lên. Người dùng phải chấp nhận rủi ro, thế nhưng quan trọng bạn phải xem đời máy, tìm cách, kể cả “lậu” qua các đường khác để làm mới điện thoại mình. Đây cũng là cách chơi, thú vui” - anh Thanh Nhật nói.

Chia sẻ về việc này, anh Trần Mạnh Hiệp, admin Diễn đàn Tinh Tế, cho biết cơ bản nếu để chắc ăn thì bạn nên đợi thông báo của hãng để cập nhật phiên bản mới qua giao thức mà hãng đưa ra. Thao tác này vừa đơn giản vừa không phải lo lắng sao lưu dữ liệu trước khi làm, đây là kênh được nhiều người chọn.

“Nếu muốn trải nghiệm mới, nhanh thì có cách thủ công, up room. Tuy nhiên, việc tự up cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị hư phần mềm có sẵn hoặc khi có chuyện gì đem ra bảo hành, đơn vị phân phối cũng có lý do từ chối bảo hành liên quan đến phần mềm cho bạn. Ngoài ra, nâng cấp hệ điều hành không có vấn đề gì, khi thiết bị của bạn nằm trong danh sách được cập nhật phiên bản mới thì không có việc máy chạy chậm hơn hoặc không tương thích” - anh Hiệp phân tích.

PHAN SAN



Nên kiểm tra thiết bị Theo dân sành công nghệ, trước khi làm điều gì đó chạm đến phần “hồn” của điện thoại hay máy tính bảng, người dùng cần lưu ý những điều sau: - Đảm bảo yêu cầu của phiên bản mới, khi có hệ điều hành mới, cần xem thiết bị của mình có tương thích, đảm bảo các đòi hỏi hệ thống cần có không. Dù vậy không nên nâng cấp một thiết bị quá yếu với một hệ điều hành quá mới. - Nên chờ thông báo cho nâng cấp của hãng. - Có một vài cách để cài đặt thủ công, thế nhưng nếu người dùng không am hiểu có thể nhờ người có kinh nghiệm làm để tránh rủi ro. - Đảm bảo việc backup dữ liệu như danh bạ, tin nhắn...