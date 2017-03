“Mỗi ngày, cứ mở mắt ra là tôi đều phải nhận rất nhiều tin nhắn rác nào là mời chào mua SIM, bán bảo hiểm, nhà đất... Bao nhiêu cảm xúc, ý tưởng công việc cho ngày mới đều bị tuột hẳn đi, vậy mà không điên thì cũng uổng” - một người dùng bức xúc.

Vào đầu tháng 11-2015, Facebook đã hé lộ về tính năng Message Requests, cho phép người dùng kiểm soát và chặn hoàn toàn tin nhắn rác, tuy nhiên nó chỉ mới được thử nghiệm tại một số khu vực tại Mỹ.

Đến hôm qua, 25-11-2015, tính năng này cũng đã chính thức xuất hiện trên Facebook của người dùng Việt Nam trên cả ba nền tảng web, Android và iOS. Theo đó, khi truy cập vào phần nhắn tin, bạn sẽ thấy mục Other đã được thay bằng mục Message Requests (tin nhắn đang chờ).



Tính năng Message Requests trên nền web. Ảnh: MH

Giờ đây, toàn bộ các tin nhắn của những người không quen biết, không có kết bạn hoặc không có bạn chung sẽ bị đẩy hết vào mục Message Requests và không được hiển thị khi người dùng chưa cho phép. Rất nhiều người đã tỏ ra khá hào hứng về tính năng mới này, khi mà nó giúp họ có thể thoát được những cơn ác mộng mời chào mua bán trên Facebook.

Khi có tin nhắn mới, Facebook sẽ hiển thị cảnh báo và cho phép bạn xem qua nội dung trước khi chấp nhận cho nó vào hộp thư chính hoặc chặn mãi mãi. Đối với phiên bản trên nền web, người dùng chỉ cần vào phần tin nhắn, chọn See All > More > Filtered để xem các tin nhắn cần xét duyệt.



Xét duyệt tin nhắn trên iPhone. Ảnh: LM

Tương tự vậy, nếu đang xài các thiết bị Android, bạn cần phải cập nhật ứng dụng Messenger lên phiên bản mới nhất. Sau đó chạm vào biểu tượng bánh xe răng cưa của ứng dụng, chọn People > Message Requests và thực hiện việc kiểm duyệt như bình thường.



Kích hoạt tính năng Message Requeststrên Android. Ảnh: MH

Nhìn chung tính năng này khá hữu ích, tuy nhiên nó sẽ gây ra một số rắc rối nhỏ đối với những người buôn bán đàng hoàng, bởi những tin nhắn từ phía người lạ (khách hàng) sẽ được chuyển vào đây và có rất nhiều người không hề biết cách xem. Tuy nhiên, với những thủ thuật trên, bạn hoàn toàn có thể quản lý được toàn bộ tin nhắn một cách dễ dàng.

MINH HOÀNG