Tính năng Slideshow được Facebook giới thiệu lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, cho phép người dùng biến những bức ảnh thông thường thành một đoạn phim ngắn có kèm hiệu ứng và âm nhạc, điều này sẽ giúp bài viết trở nên thu hút hơn.

Xem thêm: Cách mở khóa iPhone khi nhập sai mật khẩu - Nếu nhập sai passcode (mật khẩu) nhiều lần, iPhone sẽ tự động khóa màn hình và tạm thời vô hiệu hóa thiết bị. Làm thế nào để giải quyết tình trạng trên?

Nhiều ông lớn trong ngành công nghệ cũng đã bắt đầu chú ý đến việc phát triển các công cụ tạo video ngắn, đơn cử như Apple và Google. Năm ngoái, Apple cũng đã trình làng ứng dụng Memories trên iOS 10.





Để sử dụng, bạn hãy tải hoặc cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất tại địa chỉ https://goo.gl/fu6z9 (Android) hoặc https://goo.gl/rHfzd (iOS). Khi hoàn tất, bạn hãy mở ứng dụng, nhấp vào khung đăng status và chọn Slideshow. Lưu ý, nếu không thấy, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) > Apps (ứng dụng) > Facebook, nhấp vào tùy chọn Clear cache và Clear data.

Đầu tiên, bạn hãy lựa chọn các bức ảnh có sẵn trong thư viên để tạo video, lựa chọn theme ưa thích và đặt tiêu đề tương ứng (Title). Người dùng có thể xem trước các hiệu ứng và âm nhạc trước khi nhấn Next để tạo slideshow.

Ngoài ra, tính năng tạo slideshow cũng sẽ xuất hiện ngay trên News Feed khi bạn chụp nhiều hơn 5 bức ảnh trong vòng 24 giờ, hoặc nhấn vào nút Try it trên các video do bạn bè đăng tải.





Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: Sẽ rất tiếc nếu sử dụng iPhone mà không biết 5 mẹo sau - Dưới đây là một số mẹo nhỏ bạn không nên bỏ qua nếu muốn cải thiện hiệu suất và tiết kiệm pin khi sử dụng iPhone.

MINH HOÀNG