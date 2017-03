Tính năng Live videos (hay còn gọi là Facebook Live) cho phép các fanpage, người dùng cá nhân trực tiếp nhanh các sự kiện quan trọng, dễ dàng hỏi đáp theo thời gian thực…





Để không bỏ lỡ các tin tức quan trọng từ những trang yêu thích, bạn hãy truy cập vào fanpage đó, nhấn vào nút Like và chọn See First. Tương tự như vậy, ở mục Notifications, bạn cũng thiết lập là All On để Facebook tự động gửi thông báo mỗi khi trang này đăng bài hoặc trực tiếp video.

Ngoài ra còn một cách khác nữa là khi thấy fanpage đó trực tiếp video, bạn hãy nhấn vào nút Live Notifications để nhận thông báo, hoặc kích vào biểu tượng 3 chấm ở góc trên bên phải rồi chọn Turn on Live notifications.





Kể từ bây giờ, mỗi khi các trang này trực tiếp những chương trình quan trọng thì Facebook sẽ ngay lập tức thông báo cho bạn.





MINH HOÀNG