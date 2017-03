Facebook Live video đang trở thành một nền tảng, một công cụ cực kỳ hữu ích để người dùng có thể truyền tải thông tin trực tiếp đến bạn bè mọi lúc mọi nơi.

Nếu quan tâm đến một người nào đó, bạn có thể kích hoạt tính năng nhận thông báo mỗi khi họ live video và ngược lại.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy đăng nhập vào Facebook và kích vào mục Settings ở góc trên bên phải.

- Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy chọn Notifications > On Facebook rồi tìm đến phần Live Videos.



Kích hoạt việc nhận thông báo khi có ai đó live video trên Facebook. Ảnh: M.HOÀNG

- Bước 3: Để nhận thông báo khi có ai đó live video trên Facebook, bạn chỉ cần thiết lập là On. Trong khi đó tùy chọn Suggestions Off sẽ tắt hết các gợi ý live video do Facebook đề xuất (bạn bè live video thì vẫn nhận được thông báo) và All Off là tắt toàn bộ.



Tắt/Bật thông báo chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: M.HOÀNG

Hiện tại thủ thuật này chỉ mới áp dụng được trên máy tính, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới Facebook sẽ sớm mang nó lên smartphone.

MINH HOÀNG