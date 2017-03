(PLO)- Ứng dụng Who Unfriended Me cho phép người dùng biết được ai là người vừa hủy kết bạn, khóa tài khoản… chỉ với vài thao tác đơn giản.

Nếu thấy số lượng bạn bè trên Facebook tăng/giảm bất thường, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để theo dõi.





Cách kiểm tra xem ai đã hủy kết bạn Facebook

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Who Unfriended Me thông qua Google Play hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://goo.gl/bl6BRF (tương thích với các thiết bị Android 2.3 hoặc cao hơn).

- Bước 2: Tiếp theo, bạn đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Facebook, điền mã xác thực như bình thường (nếu trước đó đã kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp).



Cài đặt ứng dụng Who Unfriended Me cho smartphone. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Khi hoàn tất, Who Unfriended Me sẽ bắt đầu theo dõi danh sách bạn bè Facebook và hiển thị thông báo ngay khi có sự thay đổi. Để làm mới thông tin, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Refresh ở góc trên bên phải.

Ứng dụng cho phép bạn theo dõi sự biến động, thay đổi trong danh sách bạn bè. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Ứng dụng sẽ tự động phân chia danh sách bạn bè theo từng mục đơn cử như New Friends (bạn mới), Deleted Friends (tạm khóa hoặc hủy kết bạn), Deactivation (ngừng hoạt động)… Khi chạm vào biểu tượng ba chấm trên một tài khoản bất kỳ, bạn có thể xem được trang cá nhân, tin nhắn, lịch sử trò chuyện giữa hai người.



Who unfriended me sẽ liệt kê đầy đủ tên những ai vừa hủy kết bạn, khóa tài khoản... Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 5: Khi vuốt màn hình từ trái sang phải, bạn có thể xem được số lượng bạn bè vừa kết bạn/hủy kết bạn trên Facebook theo từng ngày. Nếu muốn thay đổi một số thiết lập của chương trình, người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải, chọn Options. Tại đây, bạn có thể bật tắt thông báo khi có người vừa hủy kết bạn (deletion), chặn bạn (blocking), ngừng hoạt động (deactivation)…



Bật/tắt các tính năng thông báo bên trong ứng dụng Who Unfriended Me. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, Who Unfriended Me hoạt động tương đối hiệu quả so với các ứng dụng cùng loại, cho phép bạn tìm ra người đã âm thầm hủy kết bạn trên Facebook.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG