Ứng dụng này sẽ liệt kê toàn bộ các thiết bị đang kết nối vào mạng Wi-Fi của bạn. Bên cạnh đó, GlassWire còn tích hợp cả tính năng tường lửa và an ninh hệ thống, đi kèm theo đó là các số liệu về băng thông down/up của từng ứng dụng. Nếu cảm thấy có gì bất thường, bạn có thể tích vào biểu tượng đốm lửa ngay trước tên tiến trình để ngăn chặn.



Ngăn chặn các kết nối đáng ngờ bằng tường lửa. Ảnh: MH

Ngoài ra, GlassWire còn có một tính năng khá hay đó là tự động cảnh báo mỗi khi có ai đó vừa kết nối vào hệ thống mạng của bạn. Rất đơn giản, người dùng chỉ cần vào mục Settings > Security, đánh dấu chọn vào ô Notify me if any device joined or quit my local network.

2) Xem trực tiếp trên router

Để xem địa chỉ IP của router, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Windows + R, gõ cmd và nhấn Enter. Sau đó nhập vào dòng lệnh ipconfig và tìm đến dòng Default Gateway, sao chép lại địa chỉ IP và dán nó vào trình duyệt. Lúc này, người dùng chỉ cần nhập vào username và password tương ứng để đăng nhập. Nếu lỡ quên, bạn có thể gọi lên tổng đài để xin lại.



Kiểm tra địa chỉ của router trong cmd. Ảnh: MH

Xem thêm: Cách truy cập vào router khi lỡ quên mật khẩu - Nhiều người thường chọn giải pháp thay đổi mật khẩu mặc định trên router để bảo mật tốt hơn, tuy nhiên nếu lỡ quên mất thì bạn có thể áp dụng cách sau để khôi phục.

Khi đã thành công, bạn hãy tìm các tùy chọn đại loại như Attached devices, Connected devices hoặc DHCP clients. Ở đây người viết thử nghiệm trên router của Viettel thì chỉ cần vào mục Status Information > DHCP Lease Information. Lúc này bạn sẽ thấy danh sách một loạt các thiết bị đang kết nối Wi-Fi, bao gồm các thông tin như địa chỉ MAC, địa chỉ IP và tên thiết bị.



Danh sách các thiết bị đang kết nối vào Wi-Fi. Ảnh: MH

Đối với router D-link, bạn chỉ cần vào mục Status > Wireless. Tương tự như vậy, trên router của Netgear, bạn sẽ tìm thấy phần Attached Devices ngay thanh menu bên tay trái. Còn với các thiết bị của Linksys, phần quản lý các kết nối sẽ nằm trong mục Status > Local Network > DHCP Clients Table.

3) Cách ngăn chặn những vị khách xài chùa Wi-Fi

Nếu thấy tên một thiết bị nào đó lạ hoắc xuất hiện trong danh sách, bạn hãy sao chép lại địa chỉ MAC của nó và tiến hành chặn bằng tính năng Filter MAC trên router. Xem thêm về cách chặn Mac tại bài viết Ngăn chặn khách xài chùa Wi-Fi

Ngoài ra, đổi mật khẩu Wi-Fi cũng là cách đơn giản nhất để ngăn chặn những vị khách không mời này. Lưu ý, nên đặt mật khẩu dài hơn 8 ký tự, trong đó phải bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và các ký tự đặc biệt.





MINH HOÀNG