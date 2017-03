Để có thể sử dụng được tính năng này, người dùng chỉ cần bấm vào nút Try it ở cuối mỗi ảnh đại diện có màu cờ của Pháp. Trong cửa sổ vừa mở ra, bạn có thể xem trước được bức ảnh đại diện, dễ dàng kéo thả hoặc thu nhỏ/phóng to vị trí hình ảnh. Nếu muốn thay đổi sang các biểu tượng khác, bạn có thể vào phần Cause.

Mặc định, Facebook sẽ lấy ngay bức ảnh đại diện của bạn và ghép vào hình ảnh lá cờ của nước Pháp, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể chọn một bức ảnh có sẵn thông qua nút Change Picture. Đối với phiên bản trên di động, người dùng còn có thể sử dụng camera để chụp một bức ảnh mới.

Thêm vào đó, bạn còn có thể thiết lập thời gian để quay tự động quay trở lại ảnh đại diện cũ trong phần Switch back to previous profile picture in, đơn cử như sau 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần hoặc không bao giờ.



Cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất tại Pháp. Ảnh: MH

MINH HOÀNG