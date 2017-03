Cách đây không lâu, Kỷ Nguyên Số cũng đã từng hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hai phần mềm có tên gọi là iTranslate và Speak & Translate (Xem thêm: 2 ứng dụng dịch thuật đa ngôn ngữ cho các thiết bị iOS.) Tuy nhiên, cả hai đều không hỗ trợ dịch văn bản thông qua hình ảnh, lúc này Scan & Translate sẽ là một ứng dụng giúp bạn khắc phục vấn đề này.

Scan & Translate sẽ biến thiết bị iOS của bạn thành một máy scan và hỗ trợ dịch thuật dễ dàng. Giao diện ứng dụng khá đơn giản với tính năng chính như:

- Translate: Dịch thuật bằng văn bản. Mặc định ngôn ngữ là tiếng Anh (English), ứng dụng sẽ tự động nhận diện ngôn ngữ (Auto detect) nhưng bạn có thể chọn ngôn ngữ dịch bằng cách nhấn vào nút English, nhập văn bản vào ô Enter your text to be translate xong nhấn nút Translate.

- Camera: Chụp ảnh và dịch thuật. Bạn chỉ việc đơn giản đặt camera của thiết bị vào khu vực có nội dung muốn chụp ảnh, có thể dùng flash nếu thiếu ánh sáng. Ảnh chụp có thể sẽ lấy dư khu vực bạn muốn dịch thuật, do đó bạn chỉ việc nhấn vào bốn nút tròn ở bốn góc để điều chỉnh lại kích thước, xoay lật ảnh theo ý muốn. Khi đã vừa ý chọn, bạn chọn ngôn ngữ cần dịch và nhấn Read text để ứng dụng nhận diện và dịch thuật.

- Galery: Thay vì dùng camera chụp ảnh, bạn có thể truy cập vào thư viện ảnh và dùng những ảnh đã chụp để dịch với cách sử dụng hoàn toàn tương tự tính năng Camera.

- History: Giúp truy cập lại lịch sử tất cả nội dung đã dịch thuật dễ dàng.

TRIỆU MẪN