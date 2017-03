Điều này đã khẳng định rằng Samsung cuối cùng đã quyết định lắng nghe những tâm tư của khách hàng sau những phàn nàn về việc sử dụng vỏ nhựa cho các sản phẩm mới của Samsung.

Nhìn vào hình ảnh này, bạn cũng có thể thấy Galaxy S6 có thiết kế khá mỏng, trước đó những hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trong video quảng cáo của Samsung. Đặc biệt, dường như Samsung cũng muốn xác nhận rằng siêu phẩm sắp tới của mình sẽ được làm từ kim loại cao cấp, không còn là khung vỏ nhựa thường thấy.

TRẦN THỊNH – Theo Phone Arena



Samsung được cho là có một dự án mang tên Project Zero, thiết kế lại từ đầu Galaxy S6 với kiểu dáng và chất liệu khác. Hi vọng chiếc Galaxy S6 sẽ đúng như những gì chúng ta được nghe nói đến sau khi hãng chính thức giới thiệu chiếc Galaxy S6 vào ngày 01/03 tới đây cùng với chiếc HTC bí ẩn One M9 của HTC.