Từ khi điện thoại có những cải tiến đáng kể chất lượng camera, mã QR bắt đầu được nhiều người dùng phổ thông đón nhận, sử dụng nhiều hơn. Điều khá đáng tiếc, mã QR chưa kịp phát huy hết tiềm năng, lợi ích tại Việt Nam thì đã bị công nghệ giao tiếp tầm gần NFC lấn át vì nó đáp ứng nhanh và bảo mật cao trong việc truyền dữ liệu giữa 2 điện thoại với nhau. Tuy nhiên, NFC thường chỉ tích hợp trên điện thoại cao cấp, gần như không phổ dụng tại Việt Nam. Trong khi đó, hầu hết điện thoại ngày nay đều có camera từ 5MP trở lên, đáp ứng rất tốt cho việc đọc mã QR.



Hầu hết điện thoại ngày nay đều trang bị camera từ 5MP trở lên cho khả năng đọc mã QR rất tốt

Thực tế trong vài năm gần đây ở Việt Nam, mã QR thường sử dụng nhiều nhất cho việc truy cập nhanh đến địa chỉ trang web nhà sản xuất để kiểm tra xuất xứ sản phẩm. Phần lớn người dùng phổ thông khó có thể nghĩ rằng, mã QR có thể kích hoạt nhanh số điện thoại hoặc tin nhắn, thực thi ngay một sự kiện cùng nhiều thứ khác hoàn toàn miễn phí và rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng QR trên Google Play Store cho điện thoại Android hoặc App Store đối với dòng iPhone.



Google Play Store có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ đọc, tạo mã QR

Đặc biệt nhất, bạn có thể sử dụng công cụ tạo mã QR để gắn một địa điểm bất kỳ trên bản đồ cho khả năng kích hoạt nhanh Google Maps để dẫn đường đến nơi đó. Chẳng hạn, doanh nghiệp của bạn xây dựng trên tuyến đường có nhiều bảng số nhà mới và cũ khá giống với một số công ty khác. Điều này khiến cho khách hàng có thể gặp khó khăn khi cần đi đến trực tiếp công ty của bạn.



Chính vì vậy, bạn hãy truy cập trang web chuyên tạo mã QR về địa chỉ dẫn đường thông qua Google như http://qrickit.com. Bước đầu tiên, bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ, tọa độ hoặc dùng chuột chỉ rõ vị trí doanh nghiệp trên bản đồ. Bước tiếp theo, bạn có thể bổ sung thêm tên đầy đủ về doanh nghiệp, màu sắc, kích thước file ảnh để giúp cho mã QR nhìn đẹp và chuyên nghiệp hơn. Khuyến cáo, bạn cần ưu tiên cung cấp tọa độ (kinh tuyến và vĩ tuyến) để cho địa điểm doanh nghiệp chính xác nhất, không cần thiết phải nhập địa chỉ vào trang web trên vì điều này đã in/ghi rõ trong phần email hoặc danh thiếp. Khách hàng chỉ cần dùng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để đọc nội dung và thực thi nhanh mã QR trên danh thiếp của bạn hoặc ở phần chữ ký email.



Giao diện trang web tạo mã QR cho tính năng xác định vị trí doanh nghiệp trên bản đồ Google Maps



Giao diện mã QR đã tạo thành công trên trang web http://qrickit.com

Nhờ mã QR cho khả năng dẫn đường đến vị trí xác định trước thông qua Google Maps, một số cặp cô dâu, chú rể cũng đưa công nghệ mã QR để in địa điểm tổ chức đám cưới vào thiệp mời. Điều này giúp ích rất nhiều cho những khách mời vốn ở rất xa, không rành đường đi nhưng vẫn có thể biết chính xác và dễ dàng đi đến nơi tổ chức đám cưới.



Trước đây, khi dựa vào địa chỉ mà bạn đã cung cấp, phần lớn khách hàng có thể mất nhiều thời gian do phải tự xác định vị trí doanh nghiệp bạn ở đâu, tránh đi sai đường theo cách tìm kiếm thông thường. Đối với những khách hàng am hiểu về công nghệ, họ thường nhập địa chỉ doanh nghiệp của bạn vào Google Maps trước, sau đó dùng tính năng dẫn đường để đi đến. Tuy nhiên, do bản thân khách hàng chủ ý tự nhập địa chỉ doanh nghiệp nên vị trí công ty bạn cũng có thể chưa chính xác trên Google Maps. Bởi lẽ hiện nay, một số doanh nghiệp tại Việt Nam có thể bị tình trạng trùng tên công ty hoặc địa chỉ trên Google chưa chính xác vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

TUẤN HÀ