Nhiều thông tin cho biết Apple sẽ ra mắt hai mẫu iPhone mới là 6S và 6S Plus vào cuối năm nay.

Theo đó, ngoài hai phiên bản 6S và 6S Plus sẽ có thêm một phiên bản mới là iPhone 6C với cỡ màn hình 4 inch. Các mẫu iPhone màn hình lớn như 6S và 6S Plus dự kiến sẽ sử dụng chip A9 của Samsung, trong khi iPhone 6C sẽ sử dụng chip A8 do Đài Loan sản xuất. Một số nhà phân tích cho rằng Apple vẫn sử dụng camera có cảm biến ảnh 8 MP cho các sản phẩm mới, ngoài ra vẫn giữ nguyên công nghệ bảo mật vân tay.

