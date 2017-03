Thư mời dự sự kiện 9/9 của Apple

Thư mời của Apple chỉ gồm ngày tháng 9.9.2014 và dòng chữ “Wish we could say more” (Ước gì chúng tôi có thể nói nhiều hơn).

Dù không nhắc rõ tên sự kiện, chúng ta đều biết sự kiện ngày 9/9 tới sẽ là nơi Apple công bố mẫu iPhone 6 được chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên, có khả năng hãng công nghệ giá trị nhất thế giới sẽ mang đến một bất ngờ khác, đó chính là đồng hồ thông minh iWatch.

Sản phẩm kế nhiệm iPhone 5s sẽ có những phẩm chất gì? Theo tin đồn, Apple sẽ giới thiệu hai mẫu iPhone 6 màn hình 4.7 inch và 5.5 inch, lớn hơn so với màn hình 4 inch hiện tại. Thiết kế của iPhone 6 cũng bị rò rỉ nhiều lần và có thể giống như dưới đây:

Với quá nhiều tin tức bị lộ, iWatch chắc chắn là bí mật lớn hơn cả iPhone 6 mà Apple đang che giấu. Nhiều người tin rằng thiết bị sẽ tập trung chủ yếu vào ứng dụng chăm sóc sức khỏe và thể thao hay sử dụng màn hình cong.

Tất cả sẽ được vén màn vào ngày 9/9 này.

Theo Du Lam (ICTnews / BI)