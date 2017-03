(PLO) – Who Deleted Me on Facebook là một ứng dụng miễn phí cho người dùng Android và iOS, cho phép bạn biết được ai là người đã hủy kết bạn trên Facebook.

Ứng dụng này có cách thức hoạt động tương tự như Unfriend Finder (một tiện ích mở rộng cho trình duyệt) hay Who Unfollowed Me cho Twitter, cả hai đều cung cấp các thông tin về những người đã hủy kết bạn hoặc bỏ theo dõi bạn trên mạng xã hội.

Khi đã cài đặt thành công, bạn cần sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập và chờ một lát để quá trình kết nối đến server được hoàn tất. Giao diện chính sẽ hiển thị sơ bộ về những người đã hủy kết bạn với bạn (missing friends), khóa tài khoản (deactivated friend) và những người bạn mới (new friends).

Ngoài ra, nếu muốn xem thông tin chi tiết hơn, bạn có thể chạm vào mục Show Me Who. Tại đây bao gồm các mục như New (những thông tin mới nhất vừa được cập nhật), Deleted You (xóa bạn khỏi danh sách bạn bè), You Deleted (những người mà bạn vừa hủy kết bạn) và Deactivated (những ai vừa tự vô hiệu hóa tài khoản Facebook).

Để thay đổi một số thiết lập của chương trình, người dùng hãy chạm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc phải và thay đổi lại tùy thích. Bạn đọc quan tâm có thể tải ứng dụng về tại https://goo.gl/E6Li5X (Android) hoặc https://goo.gl/XHw40t (iOS).

MINH HOÀNG - Theo TNW