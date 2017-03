thì những phần mềm miễn phí dưới đây sẽ đáng để bạn lựa chọn cài đặt cho chiếc máy tính của mình.

1. Dexpot

Nếu cảm thấy không gian làm việc của desktop quá chật chội, khó kiểm soát hết các cửa sổ ứng dụng đang mở, tiện ích Dexpot giúp bạn tạo ra bốn màn hình ảo để chuyển đổi qua lại. Mỗi màn hình là một không gian riêng để chứa những cửa sổ ứng dụng khác nhau. Dexpot cũng cung cấp rất nhiều tính năng giúp bạn quản lý desktop một cách dễ dàng như Full-screen preview, Window catalog, Desktop Preview và Desktop Manager…

2. Rainmeter

Rainmeter là một công cụ hữu ích cung cấp cho người dùng nhiều cách khác nhau để theo dõi hiệu suất của máy tính, tùy chỉnh giao diện màn hình, hiển thị thông tin liên quan đến việc sử dụng bộ nhớ và pin, xem nguồn cấp dữ liệu RSS và dự báo thời tiết ngay trên máy tính của mình. Rainmeter có thể ghi lại ghi chú và danh sách các việc phải làm của bạn, khởi chạy các ứng dụng yêu thích và kiểm soát trình phát nhạc đa phương tiện - tất cả đều được gói gọn trong một giao diện đơn giản mà bạn có thể sắp xếp lại và tùy chỉnh theo ý thích của mình.

3. KeePass

KeePass là một trình quản lý mật khẩu mã nguồn mở giúp người dùng quản lý tất cả mật mã một cách an toàn. Người dùng có thể đặt tất cả mật khẩu vào một file, sau đó khóa file này lại với một từ khóa hoặc một file khóa. Vì thế, thay vì phải nhớ một đống từ khóa dài dòng, bạn chỉ cần ghi nhớ một mật khẩu duy nhất hoặc sử dụng một file khóa để mở tệp an toàn. Đồng thời, thông tin trong file mật mã được mã hóa bằng những thuật toán mã hóa an toàn nhất, gồm AES và Twofish. Người dùng có thể an tâm không bị mất mật khẩu.

4. Recuva

Bạn đã vô tình xóa mất một tập tin quan trọng? Bạn bị mất những thông tin quan trọng khi máy tính bị hỏng? Không thành vấn đề! Recuva sẽ giúp bạn khôi phục toàn bộ những tập tin đã bị xóa khỏi máy tính Windows, Recycle Bin, thẻ nhớ máy ảnh kỹ thuật số, hay máy nghe nhạc MP3 và phần mềm này hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, còn giúp bạn khôi phục các file bị xóa do lỗi hoặc do virus.

5. 7-Zip

7-Zip được đánh giá là tiện ích nén và giải nén miễn phí tốt nhất hiện nay. Thậm chí khi so sánh với các phần mềm thương mại nổi tiếng như WinRAR hay WinZip thì 7-Zip cũng không hề thua kém. Tính năng tốt, tích hợp vào menu Context (menu khi nhấn chuột phải) cùng với giao diện trực quan khiến 7-Zip trở nên rất dễ sử dụng. 7-Zip được phát triển hoàn toàn miễn phí và là mã nguồn mở; bạn không cần phải đăng ký sử dụng hay trả bất kỳ một khoản phí nào để sử dụng. Đặc biệt, 7-zip có hỗ trợ giao diện tiếng Việt.

6. Rocketdock

RocketDock là phần mềm dùng để tạo những thanh truy cập nhanh vào các ứng dụng (gọi là dock). Nó hỗ trợ 1 giao diện rất đẹp, trơn tru, rất dễ dàng để chèn thêm các biểu tượng của các chương trình vào đó và sắp xếp chúng. Bạn cũng có thể đặt chế độ để mỗi khi 1 phần mềm thu nhỏ lại, nó sẽ không thu nhỏ vào Taskbar mà vào thanh dock của bạn.

7. Revo Uninstaller

Revo Uninstaller là 1 tiện ích miễn phí cho phép bạn gỡ bỏ những chương trình đã cài đặt trên máy tính, thậm chí cả những chương trình mà bạn không thể gỡ bỏ thông qua tiện ích Add or Remove Programs có sẵn của Windows.

Đối với các phần mềm cứng đầu bung file, registry ẩn ra khắp máy tính của bạn như Autocad, IDM các phần mềm diệt virus,... nếu bạn chỉ dùng trình gỡ mặc định của Windows, đôi khi bạn không thể cài đặt lại hay cài phiên bản mới cho các phần mềm này được.

Revo Uninstaller hoạt động khá nhanh và hiệu quả. Nó sẽ quét và phân tích dữ liệu của các ứng dụng trước khi gỡ bỏ và quét lại 1 lần nữa sau khi gỡ bỏ để kiểm tra lại. Sau khi gỡ bỏ ứng dụng theo cách thông thường, bạn sẽ được hỏi có muốn xóa các file, thư mục hay các khóa registry còn sót lại của phần mềm hay không. Thậm chí nếu như quá trình gỡ bỏ gặp lỗi thì chương trình cũng sẽ giúp bạn xóa bỏ phần còn sót lại trên máy tính. Một điểm hay của chương trình này là có cả giao diện tiếng Việt....

