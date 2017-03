1. Số điện thoại

Nhiều người thường sử dụng email hoặc số điện thoại cá nhân để kích hoạt tính năng xác thực hai lớp và xác minh tài khoản. Tuy nhiên, người dùng không nên công khai (public) số điện thoại để tránh bị người khác đánh cắp và bán dữ liệu cho bên thứ ba.

Để hạn chế tình trạng trên, bạn hãy truy cập vào trang Facebook cá nhân, nhấn vào mục About (giới thiệu) > Mobile Phones (số điện thoại) > Edit (chỉnh sửa), sau đó thiết lập lại thành Only Me (chỉ mình tôi).

2. Xóa những hình ảnh không thân thiện

Nếu không muốn mất điểm trong mắt người khác, bạn không nên đăng tải những bức ảnh xay xỉn, nôn mửa hoặc gây ám ảnh… bởi điều này đôi khi có thể khiến bạn bị mất việc. Thay vào đó, chúng ta nên đăng những hình ảnh vui vẻ, hài hước để thu hút người khác.

Tốt hơn hết là bạn hãy xóa chúng khỏi Facebook hoặc truy cập vào phần Settings (cài đặt) > Privacy (quyền riêng tư) > Who can see my stuff (ai có thể xem nội dung của tôi?) và thiết lập lại.





3. Ngày sinh của bạn

Khi thêm thông tin ngày sinh vào hồ sơ trên Facebook, bạn sẽ nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, người thân… Tuy nhiên, kẻ gian có thể thu thập những thông tin này để giả mạo và lừa đảo bạn bè của bạn.

Để vô hiệu hóa, người dùng hãy truy cập vào trang Facebook cá nhân, chọn About (giới thiệu) và chỉnh sửa thông tin ngày tháng năm sinh về chế độ Only me (chỉ mình tôi) hoặc xóa hoàn toàn khỏi Facebook.





4. Vị trí của bạn

Nhiều người thường có thói quen chia sẻ địa điểm hiện tại với bạn bè trên Facebook, tuy nhiên, việc này sẽ khiến tội phạm mạng nắm được đường đi và thời gian biểu của bạn, từ đó lên kế hoạch xâm nhập hoặc thực hiện các ý đồ xấu. Do đó, người dùng nên hạn chế chia sẻ vị trí lên Facebook, đặc biệt là trường học của con trẻ, địa chỉ nhà… hoặc những lần đi du lịch.





5. Phàn nàn cấp trên trên Facebook

Đã có không ít người bị mất việc vì trình bày quan điểm hoặc phàn nàn về cấp trên trên Facebook. Mạng xã hội là nơi để kết nối, giữ liên lạc và mở rộng quan hệ với bạn bè, tuy nhiên, việc nói xấu cấp trên hoặc đồng nghiệp trên Facebook là điều không nên, điều này sẽ khiến người khác có cái nhìn không thiện cảm với bạn, nếu được, hãy trao đổi trực tiếp với họ để giải tỏa thắc mắc.





6. Kiểm soát các bài viết bị gắn thẻ

Nếu không kiểm soát việc này, đôi khi bạn sẽ bị người khác tag tên (gắn thẻ) vào những hình ảnh, video, bài viết có nội dung không phù hợp.





Để hạn chế tình trạng trên, người dùng hãy truy cập vào Settings (cài đặt) > Timeline and Tagging (dòng thời gian và gắn thẻ), sau đó chuyển hai mục Who can add things to my Timeline? (ai có thể thêm nội dung vào dòng thời gian của tôi?) thành Only me (chỉ mình tôi) và How can I manage tags people add and tagging suggestions? (làm cách nào để quản lý các thẻ mọi người thêm và đề xuất gắn thẻ?) thành On (bật).

TIỂU MINH