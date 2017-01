(PLO) - Chỉ với vài mẹo nhỏ đơn giản, bạn có thể bảo vệ thông tin cá nhân an toàn trước những nguy hiểm luôn rình rập trên Internet.

Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc bảo mật thông tin luôn là vấn đề cần phải được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều lơ là và chưa biết cách bảo vệ dữ liệu cá nhân.

1. Sử dụng giao thức HTTPS

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://www.eff.org/https-everywhere để cài đặt tiện ích HTTPS Everywhere cho trình duyệt Chrome, Opera hoặc Firefox. Tiện ích sẽ buộc các trang web bạn truy cập chuyển sang giao thức HTTPS (nếu có) để mã hóa và bảo vệ thông tin cá nhân.







2. Không chia sẻ các thông tin cá nhân trên mạng xã hội

Facebook, Twitter, Instagram… đang dần trở thành công cụ giao tiếp và giữ liên lạc của nhiều người. Chính vì sự phổ biến này, người dùng không nên chia sẻ các thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, số điện thoại, email lên mạng xã hội bởi bạn bè của bạn không phải là người duy nhất nhìn thấy điều này.

Để tránh bị rò rỉ thông tin, bạn hãy chuyển thông tin từ chế độ công khai (Public) về chế độ bạn bè (Friends) hoặc chỉ mình tôi (Only me).





3. Kích hoạt chế độ ngừng theo dõi

Nhiều trang web thường thu thập dữ liệu, thói quen của người dùng để phục vụ cho mục đích quảng cáo. Để hạn chế vấn đề này, bạn hãy truy cập vào phần cài đặt của trình duyệt, đánh dấu chọn vào mục Send a “Do Not Track” request with your browser traffic. Việc này sẽ giúp các trang web khó khăn hơn trong việc theo dõi và thu thập dữ liệu của bạn.





4. Tránh xa các trang web yêu cầu thông tin cá nhân để đổi “phần thưởng”

Hiện nay, đa số các trung tâm tiếp thị và nghiên cứu thị trường thường xuyên yêu cầu mọi người cho ý kiến về một sản phẩm để đổi lấy phần thưởng, tiền mặt… Tuy nhiên, không phải tất cả mọi trang web đều đáng tin cậy, do đó, bạn hãy thực sự thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên Internet.

5. Bảo vệ mật khẩu an toàn

Thay vì lưu trữ mật khẩu trên trình duyệt, người dùng hãy cài đặt các tiện ích quản lí mật khẩu như LastPass, 1Password… để tiện hơn trong việc sử dụng, đồng thời cũng giúp bảo vệ mật khẩu an toàn hơn.





6. Mã hóa hệ điều hành hoặc dữ liệu

Mã hóa sẽ giúp bảo vệ mọi thứ từ thông tin cá nhân cho đến những dữ liệu quan trọng trên điện thoại, máy tính. Bên cạnh đó, việc này cũng khiến tội phạm mạng mất nhiều thời gian hơn trong việc giải mã dữ liệu.





Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.





MINH HOÀNG