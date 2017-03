Dù có thể vẫn bỏ tiền ra mua iPhone 6 vì hâm mộ thương hiệu của Apple, nhưng bạn vẫn không thể chối bỏ thực tế là con dế này vẫn "tụt hậu' so với smartphone Android ở nhiều điểm.

Sau khi nghiên cứu cấu hình rò rỉ của iPhone mới và so sánh chúng với những smartphone Android đầu bảng hiện nay như Samsung Galaxy S5, LG G3, HTC One M8 và Sony Xperia Z2, các chuyên gia công nghệ đã đúc rút ra 5 điểm cộng ở Android (và trong một số trường hợp có cả ở Windows Phone) nhưng lại vắng bóng ở iPhone 6.

Apple có xu hướng "học hỏi" cái hay của những nền tảng khác (ngay từ iPhone đời đầu hãng đã chơi chiêu này) sau đó trau chuốt, chỉnh sửa lại trải nghiệm cho khả dụng và hoàn thiện hơn. Điều này hoàn toàn chấp nhận được trong kinh doanh và Apple cũng đã chứng tỏ mô hình này có thể thành công khủng đến mức nào.

Với iPhone 6, sự học hỏi của Apple thể hiện ở việc con dế này sẽ sở hữu màn hình lớn hơn. Có thể nói, màn hình là khâu mà Android đã qua mặt iPhone từ đâu, cả về kích cỡ lẫn độ phân giải, ít nhất là trên mặt giấy. Tuy nhiên, Táo khuyết vẫn nhất quyết nói không với nhiều tính năng khác của smartphone Android, dù cho người dùng có quan tâm, đòi hỏi hay không.

1. VoLTE: Nhiều smartphone Android như Galaxy S5 hay HTC One M8 hỗ trợ tính năng Voice over LTE với chất lượng âm thanh HD tuyệt vời. Apple dường như đang tụt hậu so với những đối thủ này về công nghệ không dây và nếu như bạn muốn sử dụng những dịch vụ mới nhất, cao cấp nhất từ nhà mạng thì có lẽ Android mới là lựa chọn lý tưởng cho bạn.

2. Cổng hồng ngoại để điều khiển từ xa: Nếu bạn thường xuyên phải đi công tác hoặc du lịch, việc sử dụng cổng hồng ngoại trên smartphone Android vừa tiện lợi lại vừa an toàn hơn hẳn so với sử dụng điều khiển từ xa của khách sạn. Trong khi điện thoại luôn ở bên người bạn thì điều khiển từ xa lại rất dễ bị thất lạc.

3. Khe cắm thẻ nhớ MicroSD: Nhiều smartphone Android và Windows Phone hiện nay đều hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD, cho phép người dùng mở rộng dung lượng lưu trữ với chi phí vừa túi tiền, lại thân thiện và tiện lợi cho người dùng. Trong khi đó, người dùng iPhone hiểu rằng việc Apple bổ sung thẻ nhớ cho bom tấn của hãng là một việc vô vọng. Ngay cả việc Apple bán tất cả các model với bộ nhớ khởi điểm 32GB mà không tăng giá cũng đã tỏ ra xa vời rồi.

4. Thời lượng pin lâu: Cuối cùng thì các hãng điện thoại Android đã tìm ra bí quyết thành công đối với pin di động nên hầu hết smartphone đầu bảng hiện nay đều cho phép người dùng sử dụng điện thoại cả ngày, kể cả khi họ mở nhiều ứng dụng nặng liên tục. Ở thái cực đối lập, hầu như không người dùng iPhone nào cảm thấy thỏa mãn với thời lượng pin của con dế này. Một số nguồn tin suy đoán rằng phiên bản iPhone 6 5.5 inch sẽ được nâng cấp lên pin lớn hơn nhưng phiên bản 4.7 inch có lẽ sẽ không may mắn như vậy.

5. NFC: Công nghệ này cũng tỏ ra rất đắc dụng khi người dùng muốn đồng bộ các thiết bị Android với nhau, hay thanh toán cho một số hạng mục như vé xem phim, Coca-Cola bằng Google Wallets. Nếu như Apple đưa công nghệ này vào iPhone 6, họ có thể sẽ tạo ra được những cải tiến mang tính đột phá cho công nghệ này và giúp NFC được người dùng đón nhận phổ biến hơn.

Ngoài ra, những ai là fan hâm mộ công nghệ sạc không dây Qi cũng sẽ cảm thấy thất vọng vì iPhone 6, tuy mang tiếng là smartphone cao cấp và tối tân nhất của Apple, lại không hỗ trợ tính năng này.

Theo Y Lam (VNN)