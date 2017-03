Trong số tất cả những người dạy chụp ảnh trên YouTube thì Mike Browne là một trong những giáo viên được yêu thích nhất. Thay vì đi theo con đường giảng dạy truyền thống, ông sử dụng phương pháp dạy thông qua các bức ảnh.

Khi nhìn qua ống kính, ông sẽ giải thích cho người dùng về cách điều chỉnh thông số và bạn sẽ đạt được gì khi chỉnh sửa như vậy. Vì tính thực tế nên dường như các bài học của ông đều đạt được hiệu quả rất cao.

B & H Photo là một trong những tên tuổi lớn nhất và nổi tiếng nhất trong số tất cả các nguồn tài nguyên về nhiếp ảnh. Trên trang web của họ, bạn có thể mua hầu như bất cứ thứ gì liên quan đến hình ảnh và video: các thiết lập ánh sáng, thiết bị âm thanh, phụ kiện máy ảnh, công cụ thuyết trình…Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, khi truy cập vào kênh YouTube của họ, bạn sẽ thấy một loạt các bài giảng miễn phí và hội thảo nhằm đưa kiến thức nhiếp ảnh đến với công chúng.

Bài học bao gồm rất nhiều chủ đề và không giới hạn thành phần bao gồm ánh sáng, chụp chân dung, đám cưới, đường phố, trừu tượng.

Đúng như tên gọi của nó, kênh này sẽ dạy những người dùng mới về các khía cạnh kỹ thuật của nhiếp ảnh (ví dụ như quy trình, kỹ thuật, thành phần,…) cũng như không bỏ qua lịch sử và bản chất nghệ thuật của việc thực hành. Trong thực tế, The Art of Photography là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để bạn có thể phát triển kỹ thuật theo hướng dẫn của 2 nhiếp ảnh gia nổi tiếng là Ansel Adams và Harold Feinstein.

Mặc dù kênh này không hề đưa lên một video mới nào trong năm nay, tuy nhiên bạn vẫn nên kiểm tra các playlist rất hay là Digital Photography: One on One. Loạt bài này sẽ hướng dẫn theo dạng Q & A: người xem gửi câu hỏi và mỗi tập phim sẽ đưa ra cách khắc phục những câu hỏi đó. Các video ngắn - thường là khoảng 15 phút, không bao giờ kéo dài quá 30 phút – vì vậy người dùng sẽ dễ dàng theo dõi.

Nếu chỉ có thể chọn một channel dạy nhiếp ảnh trên YouTube thì đây là lựa chọn bạn không nên bỏ qua.

Scott Kelby là người sáng lập Kelby Media Group, một tổ chức chuyên cung cấp các phương pháp giáo dục rất sáng tạo cho những người muốn trở thành chuyên gia sáng tạo, đặc biệt khi nói về khía cạnh nhiếp ảnh và Adobe Photoshop. Phương pháp dạy của họ là để cho đi tất cả các kiến thức, bí mật của họ và các phím tắt. Các tập phim thường bắt đầu bằng những chủ đề cơ bản như lựa chọn ống kính thích hợp và kỹ thuật.

Kết luận

Một khi đã tham khảo toàn bộ các video trên 5 channel này, chắc hẳn rằng bạn sẽ có được một lượng kiến thức và kĩ thuật chụp nhất định, và nếu muốn theo đuổi cách tiếp cận mang tính xã hội thì bạn có thể kết nối với các nhiếp ảnh gia hàng đầu trên Google+.

MINH HOÀNG