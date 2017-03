Nhìn ở góc độ xã hội, gậy tự sướng cũng tạo ra cảm giác kì quặc đối với những người xung quanh. Hãy tưởng tượng, bạn đi vào một quán cà phê và lập tức hàng chục chiếc gậy tự sướng được giơ cao tứ phía. Nếu may mắn, bạn có thể tránh được một số trong những chiếc gậy này.

Hàn Quốc mới đây đã ban hành lệnh cấm đối với gậy tự sướng do thiết bị điều khiển của chiếc gậy này có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng. Sử dụng kết nối Bluetooth như nhiều phụ kiện khác, vẫn chưa ai rõ phím bấm chụp hình này có thật sự làm ảnh hưởng tới người dùng hay không. Thế nhưng, sự biến tướng của gậy tự sướng cũng như việc phụ kiện này xuất hiện mọi lúc mọi nơi đã gây không ít khó chịu cho người xung quanh.

Nếu như bạn là một người không thích sử dụng gậy tự sướng hoặc đang có ý định tìm những giải pháp tương tự nhưng không phải gậy tự sướng, dưới đây sẽ là 5 giải pháp thay thế hợp lý hơn cho bạn.

1. Các ứng dụng hẹn giờ chụp ảnh

Đây có thể là giải pháp tiết kiệm và hợp lý nhất cho người dùng. Nếu như không muốn nhờ người khác chụp hộ, bạn có thể cố định smartphone ở một vị trí nào đó đồng thời cài đặt hẹn giờ chụp hình. Trong khoảng thời gian hẹn giờ, bạn có thể tùy chỉnh để mình nằm trong khung hình, thực hiện các góc máy khác nhau...

Hiện tại, tính năng hẹn giờ chụp hình hầu như đã được áp dụng mặc định ở các hệ điều hành cũng như nhiều ứng dụng hỗ trợ chụp ảnh. Đây là biện pháp tiết kiệm nhất, bạn không cần chi thêm tiền cho phụ kiện cũng như phải quan tâm tới việc mang theo phụ kiện này.

Thế nhưng, nhược điểm của cách thức này chính là việc góc máy hạn chế cũng như sự chủ động trong quá trình chụp hình có thể làm hỏng khoảnh khắc đáng nhớ.

2. Tai nghe và... tay

Nếu như bạn không biết, tay của bạn vừa đủ để thực hiện những tấm hình tự sướng hợp lý. Nếu như vươn tay quá xa và bạn không thể với tới nút chụp hình. Tại sao không sử dụng tai nghe? Phím bấm "+" trên tai nghe sẽ giúp bạn chụp hình ngay lập tức giống như phím chụp hình trên điều khiển của gậy tự sướng. Đây chính là giải pháp truyền thống khi mà thế giới còn chưa hiểu gậy "tự sướng" là gì.

3. Tripod

Bản thân gậy tự sướng là một chiếc monopod, sự ổn định mà nó mang lại kém xa những chiếc tripod 3 chân. Mặc dù vậy, việc mang theo một chân máy tripod quá khổ sau đó cố định chiếc smartphone bé tí hon lên đầu tripod này có vẻ khá kì quặc. Hơn nữa, trọng lượng của những chiếc tripod này cũng không hề nhỏ, nó có thể gây khó chịu trong quá trình di chuyển dài.

Thế nhưng, tripod có thể được thay thế bằng gorillapod hoặc những loại tripod dành cho smartphone. Những chiếc gorillapod được thiết kế để cố định vào nhiều vị trí khác nhau ví dụ như cành cây, biển báo... Gorillapod cũng gọn nhẹ và dễ sử dụng hơn tripod rất nhiều. Kết hợp chúng với một ứng dụng chụp ảnh hẹn giờ, bạn có thể thỏa sức sáng tạo tấm hình của mình.

Lợi thế của tripod so với gậy tự sướng chính là độ ổn định. Khi được cố định trên chân đế này, smartphone có thể chụp những bức hình chống rung tốt hơn cũng như hoạt động tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

4. Ống kính góc rộng

Lợi thế của gậy tự sướng có lẽ chính là việc phụ kiện này giúp người dùng thực hiện được những tấm hình "tự sướng" với góc rộng hơn. Điều này có thể được giải quyết khi sử dụng những loại ống kính góc rộng. Không những có thể được sử dụng chỉ với camera trước, ống kính góc rộng khi sử dụng ở camera sau còn giúp người dùng có được những tấm hình đa dạng hơn so với gậy tự sướng.

Nhược điểm của phụ kiện này có lẽ là giá thành cao hơn đôi chút so với gậy tự sướng, việc bảo quản các loại ống kính này cũng có đôi chút phức tạp hơn so với chiếc gậy đơn giản kia. Thế nhưng, những gì người dùng nhận được với ống kính góc rộng đa dạng hơn nhiều so với gậy tự sướng.

5. Nhờ người khác... chụp dùm

Đây có lẽ là cách thức đơn giản và hiệu quả nhất. Gậy tự sướng một phần bị tẩy chay vì nó làm hỏng giao tiếp giữa con người với con người. Tại sao không nhờ tới sự trợ giúp của một người khác? Việc nhờ sự trợ giúp sẽ tạo cảm giác thoải mái nhất cho cả người được chụp cũng như người được... nhờ chụp hộ. Thêm vào đó, sử dụng camera sau luôn cho chất lượng hình ảnh sắc nét cùng màu sắc đẹp mắt hơn so với camera trước.

Nhược điểm duy nhất của cách thức này đó chính là liệu bạn có đang quá "dị ứng" với các giao tiếp thông thường hay không? Nếu không, việc nhờ người khác chụp hộ ảnh cho bạn hoặc nhóm bạn của bạn sẽ không phải vấn đề quá lớn. Đích tới của một tấm hình tự sướng đa phần là trải qua các phần mềm chỉnh sửa sau đó đăng tải lên mạng xã hội, chẳng phải bạn đã đạt được mục đích của mình?