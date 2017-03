Với hơn 1,6 tỉ người sử dụng hàng ngày, Facebook hiện đang là nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới, đáp ứng tốt nhu cầu giữ liên lạc, trao đổi công việc cũng như chia sẻ thông tin với bạn bè. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng thực sự hữu ích, do đó bạn có thể áp dụng 3 mẹo nhỏ sau đây để kiểm soát nguồn thông tin trên News Feed.

1. Tải toàn bộ dữ liệu trên Facebook cá nhân

Sẽ rất phiền phức nếu như tài khoản Facebook bất ngờ bị khóa mà không có cách nào lấy lại. Điều này đồng nghĩa với việc mọi thông tin, hình ảnh và dữ liệu cá nhân sẽ bị mất sạch. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên thực hiện việc sao lưu dữ liệu hàng tuần bằng cách vào Settings > General > Download a copy of your Facebook data.



Thường xuyên sao lưu dữ liệu trên Facebook. Ảnh: MH

Trong cửa sổ tiếp theo, bạn nhấn Start My Archive để Facebook bắt đầu nén tin nhắn, bài viết, hình ảnh, video và nhiều hơn thế nữa. Khi hoàn tất, nó sẽ gửi cho bạn một liên kết để tải về toàn bộ dữ liệu.



2. Tắt tính năng tự động phát video

Để vô hiệu hóa tính năng tự động phát video, bạn hãy truy cập vào phần Settings > App settings > Video Autoplay rồi chọn Off để tắt hoặc Wi-Fi only (chỉ phát video khi bạn sử dụng Wi-Fi, giúp tiết kiệm dữ liệu động).



Tắt tính năng tự động phát video để tiết kiệm dữ liệu di động. Ảnh: MH

Nếu đang sử dụng các thiết bị iOS, bạn hãy mở menu Settings trên máy, tìm đến phần Auto-play rồi chọn là Wi-Fi hoặc Off để tắt. Tương tự như vậy, đối với người dùng máy tính, bạn vào Setitngs của Facebook, chọn Video > Auto-Play Videos và thiết lập là Off.

3. Chặn bớt các lời mời chơi game phiền phức

Nếu không muốn nhận các lời mời chơi game từ phía bạn bè, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings, tìm đến phần Blocking > Block app invites. Sau đó nhập vào tên những người bạn thường hay mời chơi game. Đồng thời, bạn cũng có thể chặn luông các ứng dụng như Candy Crush Saga, Pirate Kings, Meow Chat… trong phần Block apps ở ngay phía trên.



Chặn các ứng dụng phiền phức trên Facebook. Ảnh: MH

4. Giới hạn người xem bài viết

Không phải bài viết nào bạn cũng nên để ở trạng thái Public (công cộng), bởi có những cái chỉ nên chia sẻ riêng tư cho một nhóm người hoặc một vài người bạn thân thiết. Do đó, để hạn chế người khác xem bài, bạn hãy thiết lập lại quyền riêng tư trước khi đăng bài.

Để làm được điều này, bạn chạm vào biểu tượng Public rồi chọn lại là Friends (bạn bè), Only Me (chỉ mình tôi) hoặc các nhóm đang tham gia. Nếu muốn tùy chỉnh kĩ hơn thì nên chọn Custom, nhập tên những người không muốn họ thấy bài viết vào khung Don’t share with rồi nhấn Save changes để lưu lại.



Thiết lập quyền riêng tư trên mỗi bài viết. Ảnh: MH





MINH HOÀNG