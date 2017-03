1. Bàn tay gầy xơ của 1 em bé châu Phi sắp chết đói. 2. Bức tường đầy vệt móng tay cào trong Auschwitz - “lò giết người hàng loạt” lớn nhất trong lịch sử loài người của Đức quốc xã. 3. Hai bác sĩ mệt nhoài sau 1 ca ghép tim thành công kéo dài suốt 23 tiếng đồng hồ liên tục. 4. Cha và con của 60 năm trước & 60 năm sau. 5. Cậu bé 12 tuổi người Brazil - Diego Frazão Torquato, đang chơi violin trong lễ tang của một giáo viên, người đã giúp Torquato thoát khỏi đói nghèo & bạo lực bằng âm nhạc. 6. Một binh sĩ người Nga chơi cây đàn piano bỏ hoang ở Chechnya năm 1994. 7. Chàng trai ôm ngực khi biết anh/em trai mình vừa bị sát hại. 8. Những người Công giáo làm hàng rào bảo vệ cho những người Hồi giáo cầu nguyện giữa cuộc nổi dậy tại Cairo, Ai Cập, năm 2011. 9. Người lính cứu hỏa cho con gấu koala uống nước sau trận cháy rừng ở Victoria, Australia năm 2009. 10. Nữ quân nhân người Mỹ Terri Gurrola gặp lại con gái sau 7 tháng tham chiến ở Iraq. 11. Những người đàn ông vô gia cư Ấn Độ nhận thức ăn miễn phí bên ngoài ngôi đền Eid al-Fitr ở New Delhi, Ấn Độ. 12. Đám tang của Zanjeer - chú chó cảnh sát cứu hàng nghìn tính mạng trong vụ đánh bom hàng loạt ở Mumbai, Ấn Độ năm 1993, bằng việc phát hiện hơn 3.329 kg thuốc nổ, 600 kíp nổ, 249 quả lựu đạn và 6406 viên đạn. Năm 2000, Zanjeer chết vì chứng sưng phổi và ung thư xương. Tang lễ của chú diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của nhiều quan chức cảnh sát cấp cao. 13. Một nạn nhân rơi khỏi tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới trong vụ khủng bố 11/9/2001 ở thành phố New York, Mỹ. 14. Bé trai đang cố gắng kéo một người cha nát rượu. 15. Hai vợ chồng ôm nhau chết trong vụ sập nhà ở Banglades. 16. Hoàng hôn trên sao Hỏa. 17. Cậu bé 5 tuổi hút thuốc vào đêm Giao thừa 2006 của cộng đồng di-gan (gypsy) tại St. Jacques, Perpignan, Southern France. 18. Hhaing The Yu, 29 tuổi, đứng cạnh ngôi nhà đổ nát gần thành phố Yangon, sau khi cơn bão Nargis đổ bộ Myanmar năm 2008 và khiến hơn 100.000 người chết, hàng triệu người mất nhà cửa. 19. Con chó Leao liên tục 2 ngày nằm bên nấm mộ của chủ mình bị thiệt mạng trong vụ lở đất thảm khốc gần Rio de Janiero, năm 2011. 20. “Chờ con với Ba ơi” tại New Westminster, Canada, ngày 1/10/1940. 21. Một cựu lính tăng trong Thế chiến II tìm thấy chiếc xe tăng cũ mà ông từng lái trong chiến tranh. Chiếc xe đang nằm trong một đài tưởng niệm tại thị trấn nhỏ ở Nga. 22. Người dân gắn hoa trên từng họng súng của binh sĩ. 23. Cô gái không thể đứng vững khi chứng kiến cảnh hoang tàn sau thảm họa động đất, sóng thần ở Natori, Nhật Bản vào năm 2011. 24. Ngôi mộ của một người nữ Công giáo và người chồng theo đạo Tin lành của mình, tại Hà Lan năm 1888. 25. Ông Greg Cook ôm con chó Coco của mình sau khi tìm thấy Coco trong căn nhà đổ nát của ông tại Alabama sau cơn lốc xoáy Tornado vào tháng 3/2012. 26. Hướng dẫn sử dụng condom tại 1 ngôi chợ ở Jayapura, thủ đô Papua, năm 2009. 27. Các binh sĩ Nga chuẩn bị trước trận đánh Kursk tháng 7/1943 trong Thế chiến II. 28. Người đàn ông mạo hiểm mạng sống để cứu những con mèo trong trận lụt lớn ở thành phố Cuttack, Ấn Độ năm 2011. 29. Một cụ già Afganistan đem cho người lính 1 tách trà. 30. Một số phụ huynh, hiện đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, vẫn ko ngừng nuôi hy vọng tìm kiếm những đứa con bị mất tích…