Bên cạnh giải pháp sử dụng nhạc chuông, bạn có thể tận dụng thêm đèn flash để làm tín hiệu thông báo mỗi khi có người gọi đến, việc này sẽ đảm bảo người dùng không phải bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi quan trọng nào.

Mặc định trên iPhone đã có sẵn tính năng sử dụng đèn flash làm tín hiệu thông báo, người dùng chỉ cần vào Settings > General > Accessbility rồi kích hoạt tùy chọn LED Flash for Alerts.



Kích hoạt tính năng dùng đèn flash để thông báo trên iPhone. Ảnh: MH

Tuy nhiên trên Android thì tính năng này không có sẵn, do đó bạn sẽ phải cài đặt thêm một số ứng dụng sau để thay thế.

1. Flash Notification for All App (https://goo.gl/QDGiaY)

Phần mềm này cho phép bạn sử dụng đèn flash để cảnh báo cuộc gọi, tin nhắn, các thông báo mới trên nhiều ứng dụng như Viber, Facebook Messenger, WhatsApp,…

Thiết lập nhịp điệu nháy đèn cho từng ứng dụng. Ảnh: MH

Việc sử dụng Flash Notification for All App tương đối đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy chạm vào mục Incoming Call (cuộc gọi đến), SMS (tin nhắn văn bản) và chuyển nó sang chế độ ON. Thiết lập thời gian nháy sáng tại mục Start of Flash (tính bằng giây) và khung Notification App chính là nơi để người dùng lựa chọn danh sách các ứng dụng cần thông báo bằng đèn flash.

2. Call Flash: Alert on Call-SMS (https://goo.gl/JIZ2Tz)

Call Flash cho phép bạn điều khiển đèn nhịp điệu đèn flash mỗi khi có cuộc gọi, tin nhắn hoặc một thông báo mới. Đây là một dự án mã nguồn mở, nhằm đơn giản hóa mọi thứ và các chức năng trên smartphone.

Người dùng có thể sử dụng ba chế độ do ứng dụng cung cấp bao gồm im lặng, rung hoặc bình thường. Thiết lập thời gian lặp lại việc nháy đèn, chỉ bật flash khi smartphone đang khóa,…





3. flashMe (https://goo.gl/q2x1AL)

Mỗi khi điện thoại đang đổ chuông hoặc nhận được tin nhắn mới, ứng dụng sẽ khiến cho đèn flash nhấp nháy theo. Người dùng có thể thay đổi nhịp điệu hoặc cách nháy đèn bằng cách điều chỉnh hoặc bổ sung thêm các thiết lập cho từng ứng dụng.





Ngoài ra còn một số ứng dụng khác mà bạn có thể tham khảo thêm trên Google Play như Flash Alert on Call and SMS, Flash Alert 2,…

MINH HOÀNG