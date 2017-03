1) Cách phát hiện những trang web câu Like “bẩn”

Bên cạnh những chiêu trò lừa đảo nạp thẻ, trúng thưởng điện thoại thì việc sử dụng nút Like ẩn cũng là một phương thức rất đáng lên án (nút Like sẽ di chuyển theo con trỏ chuột, khiến người dùng tự động thích trang đó mà không biết). Nếu muốn “bắt bài” các trang web dạng này, bạn chỉ cần cài đặt tiện ích mở rộng Clickjacking Reveal cho Chrome (Cốc Cốc, Yandex) tại địa chỉ http://goo.gl/SsbM2m . Lúc này các nút Like ẩn sẽ bị hiện nguyên hình, người dùng chỉ cần nhấn chuột phải vào chỗ trống bất kì để vô hiệu hóa nó.