(PL)- Với hơn 1,6 tỉ người sử dụng, Facebook luôn là miếng mồi béo bở cho các cuộc tấn công lừa đảo của tội phạm mạng. Làm cách nào để hạn chế tối đa việc bị mất tài khoản Facebook?

Chiêu thức hack Facebook cơ bản nhất vẫn là Reset Password (đặt lại mật khẩu). Đầu tiên, tin tặc sẽ cố gắng dò ra địa chỉ email đăng nhập của bạn trong phần thông tin cá nhân, sau đó thực hiện việc đăng nhập và chọn quên mật khẩu để đổi lại. Để tránh bị tin tặc Reset Password, bạn hãy tạo một địa chỉ email hoàn toàn mới và ẩn nó khỏi Facebook bằng cách truy cập vào https://www.facebook.com/settings, chọn General > Email > Add another email or mobile number. Khi đã hoàn tất, người dùng chỉ cần chọn email mới làm địa chỉ mặc định rồi nhấn Save Changes, sau đó kích vào nút Remove ở dòng email cũ.





Người dùng nên có giải pháp bảo vệ tài khoản Facebook trước khi quá muộn. Ảnh: INTERNET

Tránh sử dụng Facebook tại các tiệm Internet bởi nhiều khả năng những máy tính này đã bị cài cắm keylogger (thiết bị/phần mềm ghi lại toàn bộ thao tác trên bàn phím). Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hạn chế bằng cách cài đặt các ứng dụng quản lý mật khẩu như Sticky Password, Lastpass, 1Password… và cuối cùng là bạn nên thay đổi mật khẩu Facebook khoảng hai tuần một lần.

Phương pháp ăn cắp tài khoản Facebook phổ biến nhất hiện nay vẫn là trò tặng quà hoặc tặng thẻ cào. Theo đó, tin tặc sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập vào một trang web giả mạo có giao diện y hệt Facebook rồi chiếm đoạt tài khoản. Để tránh bị dính các bẫy lừa này, người dùng nên cài đặt thêm tiện ích Facebook Protector tại https://goo.gl/lN7S4m (hỗ trợ Chrome, Cốc Cốc, Yandex…), sau đó bạn mở trình duyệt, gõ chrome://extensions rồi kéo thả file .crx vừa tải về vào đây và chọn Add extension.

MINH HOÀNG