1) iTranslate

Ứng dụng sử dụng tiếng Anh và Tây Ban Nha làm 2 ngôn ngữ mặc định, và bạn có thể chuyển ngữ bằng cách nhấn vào các biểu tượng lá cờ, chọn trong 92 ngôn ngữ hỗ trợ (có cả Tiếng Việt), xong nhấn Done. Tiếp theo, bạn nhấn vào khung trống, nhập vào nội dung (từ, cụm từ hoặc cả đoạn văn) rồi nhấn nút Translate để dịch, nhấn vào biểu tượng chiếc loa để nghe phát các nội dung dịch. Để xóa bỏ nội dung đã dịch xong này, bạn nhấn vào nút Clear.

Đặc biệt, iTranslate còn tích hợp thêm bàn phím để hỗ trợ dịch thuật nhanh hơn. Bạn vào Settings > General > Keyboard > keyboards > add new keyboard > iTranslate > Allow full access để cấp phép cho bàn phím mới.

Trong giao diện nhập liệu ở bất cứ ứng dụng nào, bạn nhấn vào biểu tượng hình trái đất để mở bàn phím của iTranslate. Xong nhấn vào 2 biểu tượng lá cờ, chọn ngôn ngữ và nhập văn bản, sau đó nhấn nút mũi tên để dịch. Trong lúc chọn ngôn ngữ, bạn có thể nhấn vào nút Settings, chọn một trong 3 theme cho bàn phím cũng như kiểu bàn phím dùng nhập liệu (Keyboard layout).

2) Speak & Translate

Speak & Translate hỗ trợ khả năng dịch thuật bằng giọng nói. Đầu tiên, bạn nhấn vào biểu tượng menu ở giữa, chọn ngôn ngữ và nhấn OK ở thông báo Speak & Translate would like to access the microphone để đồng ý cho ứng dụng truy cập micro thiết bị. Kế đến, bạn nhấn vào biểu tượng ngôn ngữ và đọc nội dung muốn chuyển ngữ và ứng dụng sẽ trả về kết quả dịch được.

Người dùng có thể thiết lập lại giọng đọc nam/nữ, tốc độ đọc... dễ dàng sao chép vào clipboard hoặc chia sẻ cho bạn bè thông qua email, tin nhắn, Zalo, Messenger...

Để thiết lập ứng dụng, bạn có thể vào Settings. Ở phần Translation mode, bạn chọn chế độ dịch thuật là Speech to speech (dịch thuật bằng giọng nói) hay Text to text (dịch thuật bằng nhập liệu văn bản). Mặc định, giọng dịch là nữ (Female) và có thể chuyển sang nam (Male) ở phần Voice gender.

Ở mục Voice speech, có thể điều chỉnh lại tốc độ đọc văn bản dịch bằng cách kéo thanh trượt qua lại dễ dàng. Ở các tính năng nâng cao Advanced, bạn có thẻ kích hoạt thêm iCloud để nội dung dịch thuật này sẽ tự động đồng bộ lên tài khoản đám mây và trên tất cả các thiết bị có cài đặt Speak & Translate.

TRIỆU MẪN